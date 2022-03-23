В Государственном историческом музее открылась выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». Выставочный проект приурочен к 150-летию художника Серебряного века, который в своем творчестве часто писал природу Восточного Крыма — Киммерии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный исторический музей в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Гора Святого Георгия. 1911. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Воспоминание о Мантенье. 1910. Эскиз к картине. Вятский художественный музей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Старый Крым. 1902. Русский музей, Санкт-Петербург

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Гобелен. 1910. Дом-музей М. Волошина — музей-заповедник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский

Более 100 произведений искусства представлено в экспозиции, они рассказывают о жизни и творчестве художника. Это произведения живописи, графические работы, фотографии, письма, прижизненные публикации и личные вещи. Многие из этих вещей демонстрируются впервые. Помимо произведений Богаевского в экспозиции можно увидеть портрет художника, а также первое издание сборника стихов М. А. Волошина, иллюстрированное К. Ф. Богаевским. На выставке также представлены работы из серии «Города будущего», работы «фантастических крымских пейзажей» периода 1929−1930 годов (так называемого мариупольского цикла), в который вошли такие картины, как «Донбасс», «Завод Азовсталь», «Порт воображаемого города».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Горный пейзаж. 1930

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор ГИМ Александр Левыкин и ФГБУ культуры «Российская государственная художественная галерея» Виталий Зотов

«Впервые за 50 лет благодаря сотрудничеству с более чем 20 российскими музеями в пространстве экспозиции собрана крупная выставка феодосийского художника-пейзажиста Константина Богаевского. Вошедшие в состав выставки художественные произведения и мемориальные предметы позволят посетителям познакомиться с творчеством этого талантливого мастера», — говорит директор Алексей Левыкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Ротонда над могилой. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Соколиная башня. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Внутренний вид зеленой мечети. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Старый мавзолей XV. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник

Константин Федорович Богаевский родился в 1872 году в Феодосии. Мальчик с раннего детства проявлял одаренность и трудолюбие в рисовании. Он посещал мастерскую И. К. Айвазовского, брал уроки у известного феодосийского пейзажиста А. И. Фесслера. В 1891 году Богаевский поступил в Петербургскую академию художеств, где занимался в мастерской профессора А. И. Куинджи, а после завершения учёбы вместе с однокурсниками отправился в путешествие за границу, чтобы познакомиться с зарубежными галереями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Панорама строительства Днепрогэса. 1930-е. Симферопольский художественный музей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Море. 1896. Ивановский областной художественный музей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Индустриальное строительство. 1930-е. Симферопольский художественный музей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Повозка в степи. 1893. Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

«Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена; бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам; Кенегезские степи приучали его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака. Опук был горой посвящения, — с которой ему был указан путь в искусстве; зубцы коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма, рождая в нем тоску по миражам южных стран, замкам и скалам; а деревья имения Шах-Мамая направляли его вкус к Пуссену и Клоду Лоррену», — вспоминал о Богаевском его друг писатель Максимилиан Волошин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Днепрострой. 1930. Государственная Третьяковская галерея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский.

Вернувшись в Феодосию, Богаевский стал писать пейзажи, а также принимать участие в выставках популярных творческих объединений — «Московского товарищества художников», «Союза русских художников» и «Мира искусства». В 1930-х годах для художника открылась новая страница творчества — индустриальный пейзаж, но самой важной темой для него всегда оставалась красота родного края и исторического пейзажа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Донбасс. 1935. Воронежский областной художественный музей им И. Н. Крамского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Индустриаль будущего. 1930. Дом-музей М. А. Волошина — музей-заповедник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

«Эпоха грандиозного социалистического строительства 1930-х годов способствовала появлению новых жанров в изобразительном искусстве. В это время особую роль играют образы стройки, индустриальные пейзажи, в которых воспевается романтика первых пятилеток и трудовые подвиги, природа преобразованная усилиями человека. Получив государственный заказ от «Всехудожника», Константин Богаевский отправляется в творческие командировки на крупнейшие промышленные стройки: Днепрогэс, Донбасс, завод Азовсталь, бакинские нефтяные промыслы. Художник выстраивает свою работу с новым для него материалом на основе методов, усвоенных еще в мастерской Архипа Куинджи: на стройплощадке он создает многочисленные эскизы карандашом или акварелью, тщательно фиксируя каждую деталь, а уже в мастерской реализует художественный замысел в виде живописных полотен. При этом даже в изображении промышленных объектов, где важна точность и достоверность, художник старается применить творческий подход: он не просто детально копирует натуру, но создает на основе эскизов монументальные индустриальные образы. Панорамные пейзажи часто имеют низкий горизонт, а присущая им масштабность еще больше подчеркивает историческую значимость происходящего», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Радуга. Из альбома автолитогафий. 1923. ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Ночь. Из альбома автолитогафий. 1923. ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Vanitas. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Юг. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Атлантида. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Сугдайя. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Богаевский. Радуга. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ

Богаевский трагически погиб во время очередной бомбежки Феодосии в 1943 году. Его творчество навсегда вошло в историю живописи, а произведения остались во многих музеях и коллекциях.

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» открыта до 13 мая 2022 года в Москве в Государственном историческом музее по адресу: площадь Революции, дом 2/3.