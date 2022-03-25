В Ставропольском крае в городе Солнечнодольск ежегодно выращивают 38 тысяч тонн томатов. К 2023 году планируется нарастить производство как минимум на треть за счёт строительства четвертой очереди тепличного комплекса.

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Санобработка перед входом в теплицу

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий собирает картонную тару для продукции тепличного комплекса

Ежегодно тепличный комплекс «Солнечный дар» получает стабильные урожаи томатов. Комплекс расположен в шестой световой зоне России, где более трехсот солнечных дней в году.

«Вопрос замещения импортных семян в настоящее время мы рассматриваем, анализируем обстановку и возможность поставки. Гибриды русской селекции будем увеличивать. В любом случае площади на следующий оборот будут засажены, рабочие места сохранены и урожай получен», — говорит агроном Юрий Кучинский.

Александр Погожев ИА REGNUM Юрий Кучинский, агроном в тепличном комплексе «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар»

Работа энергоцентра, система вентиляции, контроль влажности, полива и питания производятся автоматически при помощи компьютера. Для борьбы с вредителями на предприятии используют макролофусов. Искусственно выращенные в лабораториях насекомые абсолютно безопасны для человека, но уничтожают вредителей и не дают им размножаться. Удобрения закупают в основном у российских производителей, и на данный момент обеспечение предприятия минеральными удобрениями проходит без сбоев.

«Для нас это вопрос стратегический, потому что у нас малообъемная культура и внесение минеральных удобрений — часть производственного процесса, без которой не обойтись», — замечает Татьяна Ковалева, управляющий технолог.

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна Ковалева, управляющий технолог в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Продукция тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка собранного урожая в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Шмели опыляют растения в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Работник тепличного комплекса

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

«Наш приоритет — насытить рынок качественной экологически чистой продукцией. Также мы дали более пятисот рабочих мест. Мы не останавливаемся, четвертая очередь на стадии строительства, уже построили 60% от общего объема, что позволит нам быть самыми большими в Европе. На новой очереди будем выращивать огурцы. Есть чем гордиться. Это благоприятно скажется на отрасли в целом, и продукция станет более доступной потребителю, и появятся дополнительные 617 рабочих мест», — говорит генеральный директор Лев Берлин.

Александр Погожев ИА REGNUM Лев Берлин, генеральный директор тепличного комплекса «Солнечный дар»

Александр Погожев ИА REGNUM Транспортировка овощей в плодохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор плодов в тепличном комплексе

Общая площадь тепличного комплекса «Солнечный дар» четвертой очереди составит 37,83 га круглогодичного цикла. Ожидаемая мощность производимой продукции составит около 13 тыс. тонн томатов в год.

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комплекс «Солнечный дар». Стеклопакеты для новой теплицы

Александр Погожев ИА REGNUM Резервуары с водой в тепличном комплексе