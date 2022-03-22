Республика Крым в числе других российских регионов помогает эвакуированным жителям Донбасса и Украины. Сегодня в регионе открыто шесть пунктов временного размещения, в них приняли почти 300 человек.

Александр Полегенько ИА REGNUM Машины беженцев с Украины, приехавших в Крым

Александр Полегенько ИА REGNUM Машины заезжают на территорию пункта временного размещения

Александр Полегенько ИА REGNUM Наклейки служат предупреждением, что в машине находятся дети

Александр Полегенько ИА REGNUM Многие машины разбиты

Александр Полегенько ИА REGNUM Многие машины разбиты

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Один из таких пунктов работает в приграничном с Украиной Джанкое, на базе городской школы №8. В нём побывал фотокорреспондент ИА REGNUM, который увидел, как живут люди, ещё недавно неделями скрывавшиеся в подвалах от взрывов снарядов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спальные места разместили в актовом зале школы

Александр Полегенько ИА REGNUM Беженцам выдают в том числе постельные принадлежности

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Есть самое необходимое: вода, чай

Александр Полегенько ИА REGNUM Многие приехали со своими домашними питомцами

Александр Полегенько ИА REGNUM Вещей с собой у людей немного

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

В пункте временного размещения сегодня находятся 117 человек, в том числе 35 детей, всего же с начала работы через него прошли около 500 человек.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Под спальные комнаты беженцам отдали два спортивных зала, также обустроили две комнаты матери и ребёнка. У людей впервые за несколько недель появилась возможность принять душ, их обеспечили горячим питанием.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Многие приехали с домашними питомцами, которые вместе с людьми переживали и ужасы обстрелов, и эвакуацию.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

К пункту не прекращается поток людей, которые хотят помочь переселенцам — люди несут одежду, обувь, постельное бельё, вещи первой необходимости, привозят продовольствие.

Александр Полегенько ИА REGNUM В ПВР регулярно привозят продукты

Александр Полегенько ИА REGNUM Помощь от неравнодушных людей

Александр Полегенько ИА REGNUM Помощь от неравнодушных людей

Александр Полегенько ИА REGNUM В библиотеке теперь сортируется и раздаётся одежда

Александр Полегенько ИА REGNUM Люди помогают не только продуктами, но и вещами

Александр Полегенько ИА REGNUM Одежда для беженцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Сортировка одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Одежда для беженцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Сортировка одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Одежда для беженцев

Отметим, всего на территории Республики Крым запланировано создание 26 пунктов временного размещения на 2 528 человек.

Александр Полегенько ИА REGNUM Для беженцев организовано питание в школьной столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Александр Полегенько ИА REGNUM Для беженцев организовано питание в школьной столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая. Питание для беженцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Александр Полегенько ИА REGNUM Компот

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы детей Джанкойской школы

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы детей Джанкойской школы

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины