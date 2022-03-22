Республика Крым в числе других российских регионов помогает эвакуированным жителям Донбасса и Украины. Сегодня в регионе открыто шесть пунктов временного размещения, в них приняли почти 300 человек.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Машины беженцев с Украины, приехавших в Крым
Александр Полегенько ИА REGNUM
Машины заезжают на территорию пункта временного размещения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наклейки служат предупреждением, что в машине находятся дети
Александр Полегенько ИА REGNUM
Многие машины разбиты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Многие машины разбиты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Один из таких пунктов работает в приграничном с Украиной Джанкое, на базе городской школы №8. В нём побывал фотокорреспондент ИА REGNUM, который увидел, как живут люди, ещё недавно неделями скрывавшиеся в подвалах от взрывов снарядов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Спальные места разместили в актовом зале школы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Беженцам выдают в том числе постельные принадлежности
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Есть самое необходимое: вода, чай
Александр Полегенько ИА REGNUM
Многие приехали со своими домашними питомцами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вещей с собой у людей немного
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
В пункте временного размещения сегодня находятся 117 человек, в том числе 35 детей, всего же с начала работы через него прошли около 500 человек.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Под спальные комнаты беженцам отдали два спортивных зала, также обустроили две комнаты матери и ребёнка. У людей впервые за несколько недель появилась возможность принять душ, их обеспечили горячим питанием.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Многие приехали с домашними питомцами, которые вместе с людьми переживали и ужасы обстрелов, и эвакуацию.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
К пункту не прекращается поток людей, которые хотят помочь переселенцам — люди несут одежду, обувь, постельное бельё, вещи первой необходимости, привозят продовольствие.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ПВР регулярно привозят продукты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Помощь от неравнодушных людей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Помощь от неравнодушных людей
Александр Полегенько ИА REGNUM
В библиотеке теперь сортируется и раздаётся одежда
Александр Полегенько ИА REGNUM
Люди помогают не только продуктами, но и вещами
Александр Полегенько ИА REGNUM
Одежда для беженцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сортировка одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Одежда для беженцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сортировка одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Одежда для беженцев
Отметим, всего на территории Республики Крым запланировано создание 26 пунктов временного размещения на 2 528 человек.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для беженцев организовано питание в школьной столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для беженцев организовано питание в школьной столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая. Питание для беженцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Компот
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работы детей Джанкойской школы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работы детей Джанкойской школы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое