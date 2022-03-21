В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между командами СКА и «Спартак» Москва. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM
Фанатский сектор СКА на матче

В составе СКА голами отметились нападающий Александр Волков и защитник Игорь Ожиганов. Гол «Спартаку» на 29 минуте принёс форвард Александр Хохлачев.

«Мы всегда стремимся играть агрессивно, первым номером. Да, установка былаиграть плотно, не давать сопернику времени. Внесли тактические изменения, изменения в состав. То, что скорректировали, сработало. Но мы и по ходу матча меняем тактику, соперник тоже перестраивается. Работа продолжается», — рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Хороший матч. Сегодня была игра плей-офф — жесткая, быстрая. Знали, что противник будет выглядеть совсем по-другому, готовились. Допустили на одну ошибку больше, поэтому счет — 1:2», — отметил главный тренер ХК «Спартак» Москва Борис Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Тимкин и игрок команды «Спартак» Якуб Ержабек
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Спартак» Александр Хохлачев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Спартак» Илья Баранов и игроки команды СКА Эмиль Галимов и Михаил Воробьев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Валерий Брагин и игроки команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Спартак» Иван Дроздов и игрок команды СКА Марат Хуснутдинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Спартак» Илья Баранов и игрок команды СКА Артем Швец-Роговой
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Спартак» Дмитрий Вишневский и игрок команды СКА Захар Бардаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Спартак» Дмитрий Курышев и игрок команды СКА Мет Робинсон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА Захар Бардаков, Артем Швец-Роговой и игрок команды «Спартак» Андрей Локтионов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Лео Комаров и игрок команды «Спартак» Йори Лехтеря
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Александр Волков
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Спартак» радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Спартак» Сергей Широков и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Спартак» Александр Хохлачев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА Михаил Воробьев и Никита Гусев радуются забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко, игрок команды «Спартак» Александр Никишин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики СКА на матче
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Следующая игра состоится в Москве 22 марта.

СКА — «Спартак». Матч второй — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 Волков (Галимов), 08:38

1:1 Хохлачев (Лехтеря), 28:47

2:1 Ожиганов (Моисеев, Фантенберг), 48:00

Статистика матча:

Броски: 53−56

Броски в створ: 25−24

Вбрасывания: 35−30

Блокированные броски: 14−13

Силовые приемы: 19−15

Время в атаке: 14:28−12:55

Штраф: 8−8

Вратари: Юханссон — Данск

Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 30. Гашилов Виктор

Линейные судьи: 99. Головлёв Дмитрий, 89. Савенков Артём