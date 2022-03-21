В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между командами СКА и «Спартак» Москва. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатский сектор СКА на матче

В составе СКА голами отметились нападающий Александр Волков и защитник Игорь Ожиганов. Гол «Спартаку» на 29 минуте принёс форвард Александр Хохлачев.

«Мы всегда стремимся играть агрессивно, первым номером. Да, установка былаиграть плотно, не давать сопернику времени. Внесли тактические изменения, изменения в состав. То, что скорректировали, сработало. Но мы и по ходу матча меняем тактику, соперник тоже перестраивается. Работа продолжается», — рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Хороший матч. Сегодня была игра плей-офф — жесткая, быстрая. Знали, что противник будет выглядеть совсем по-другому, готовились. Допустили на одну ошибку больше, поэтому счет — 1:2», — отметил главный тренер ХК «Спартак» Москва Борис Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Тимкин и игрок команды «Спартак» Якуб Ержабек

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Александр Хохлачев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Илья Баранов и игроки команды СКА Эмиль Галимов и Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Валерий Брагин и игроки команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Иван Дроздов и игрок команды СКА Марат Хуснутдинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Илья Баранов и игрок команды СКА Артем Швец-Роговой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Дмитрий Вишневский и игрок команды СКА Захар Бардаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Дмитрий Курышев и игрок команды СКА Мет Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Захар Бардаков, Артем Швец-Роговой и игрок команды «Спартак» Андрей Локтионов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Лео Комаров и игрок команды «Спартак» Йори Лехтеря

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и вратарь команды «Спартак» Оскар Данск

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Спартак» радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Спартак» Сергей Широков и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Спартак» Александр Хохлачев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Михаил Воробьев и Никита Гусев радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко, игрок команды «Спартак» Александр Никишин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики СКА на матче

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»

Следующая игра состоится в Москве 22 марта.

СКА — «Спартак». Матч второй — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 Волков (Галимов), 08:38

1:1 Хохлачев (Лехтеря), 28:47

2:1 Ожиганов (Моисеев, Фантенберг), 48:00

Статистика матча:

Броски: 53−56

Броски в створ: 25−24

Вбрасывания: 35−30

Блокированные броски: 14−13

Силовые приемы: 19−15

Время в атаке: 14:28−12:55

Штраф: 8−8

Вратари: Юханссон — Данск

Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 30. Гашилов Виктор

Линейные судьи: 99. Головлёв Дмитрий, 89. Савенков Артём