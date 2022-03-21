В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между командами СКА и «Спартак» Москва. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
Фанатский сектор СКА на матче
В составе СКА голами отметились нападающий Александр Волков и защитник Игорь Ожиганов. Гол «Спартаку» на 29 минуте принёс форвард Александр Хохлачев.
«Мы всегда стремимся играть агрессивно, первым номером. Да, установка былаиграть плотно, не давать сопернику времени. Внесли тактические изменения, изменения в состав. То, что скорректировали, сработало. Но мы и по ходу матча меняем тактику, соперник тоже перестраивается. Работа продолжается», — рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Хороший матч. Сегодня была игра плей-офф — жесткая, быстрая. Знали, что противник будет выглядеть совсем по-другому, готовились. Допустили на одну ошибку больше, поэтому счет — 1:2», — отметил главный тренер ХК «Спартак» Москва Борис Миронов.
Игрок команды СКА Евгений Тимкин и игрок команды «Спартак» Якуб Ержабек
Игрок команды «Спартак» Александр Хохлачев
Игрок команды «Спартак» Илья Баранов и игроки команды СКА Эмиль Галимов и Михаил Воробьев
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск пропускает шайбу
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
Валерий Брагин и игроки команды СКА
Игрок команды «Спартак» Иван Дроздов и игрок команды СКА Марат Хуснутдинов
Игрок команды «Спартак» Илья Баранов и игрок команды СКА Артем Швец-Роговой
Игрок команды «Спартак» Дмитрий Вишневский и игрок команды СКА Захар Бардаков
Игрок команды «Спартак» Дмитрий Курышев и игрок команды СКА Мет Робинсон
Игроки команды СКА Захар Бардаков, Артем Швец-Роговой и игрок команды «Спартак» Андрей Локтионов
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Игрок команды СКА Лео Комаров и игрок команды «Спартак» Йори Лехтеря
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Игрок команды СКА Александр Волков
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Игроки команды «Спартак» радуются забитой шайбе
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Игрок команды «Спартак» Сергей Широков и игрок команды СКА Данила Моисеев
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Спартак» Александр Хохлачев
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Игроки команды СКА Михаил Воробьев и Никита Гусев радуются забитой шайбе
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Андрей Кузьменко, игрок команды «Спартак» Александр Никишин
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Спартак»
Следующая игра состоится в Москве 22 марта.
СКА — «Спартак». Матч второй — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 Волков (Галимов), 08:38
1:1 Хохлачев (Лехтеря), 28:47
2:1 Ожиганов (Моисеев, Фантенберг), 48:00
Статистика матча:
Броски: 53−56
Броски в створ: 25−24
Вбрасывания: 35−30
Блокированные броски: 14−13
Силовые приемы: 19−15
Время в атаке: 14:28−12:55
Штраф: 8−8
Вратари: Юханссон — Данск
Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 30. Гашилов Виктор
Линейные судьи: 99. Головлёв Дмитрий, 89. Савенков Артём