Баскетбольный клуб УГМК одержал победу над командой «Динамо» из Курска. Игра в рамках премьер-лиги состоялась в Верхней Пышме Свердловской области.

Итоговый счёт составил 71:69. Со стороны хозяев самой результативной оказалась Мария Вадеева. Она принесла команде 27 очков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)