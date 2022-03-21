Баскетбольный клуб УГМК обыграл курское «Динамо» — фоторепортаж
21 марта 2022
Баскетбольный клуб УГМК одержал победу над командой «Динамо» из Курска. Игра в рамках премьер-лиги состоялась в Верхней Пышме Свердловской области.
Итоговый счёт составил 71:69. Со стороны хозяев самой результативной оказалась Мария Вадеева. Она принесла команде 27 очков.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская баскетбольная Премьер-лига. Матч между УГМК и «Динамо» (Курск)