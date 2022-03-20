В ночь на 19 марта жители Санкт-Петербурга могли увидеть необычайно красивую и большую полную луну. Благодаря хорошей погоде и ясному небу луна была хорошо видна даже невооруженным глазом. Петербуржцы активно делились снимками багровой луны в социальных сетях. Фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй также смолга запечатлеть столь редкое и красочное полнолуние.

Дарья Драй ИА REGNUM Восход Луны в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Полнолуние в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Полнолуние в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Полнолуние в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Полнолуние в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Полнолуние в Санкт-Петербурге