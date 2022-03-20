Санкт-петербургский «Зенит» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Арсенал» Джордже Деспотович и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили и игрок ФК «Зенит» Вячеслав Караваев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Арсенал» Антон Коченков

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты команды «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Артем Дзюба

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Арсенал» Аяз Гулиев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Малком и игрок ФК «Арсенал» Игорь Смольников

Победу сине-бело-голубым принёс дубль Малкома и мяч в исполнении Юри Алберто.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Арсенал» Антон Коченков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Юри Альберто и игрок ФК «Арсенал» Георги Костадинов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак и игроки команды «Зенит»

«Хороший результат и по качеству неплохая игра. Можно и нужно было действовать острее в первом тайме, чуть-чуть структуру не всегда верно держали. И был момент во втором тайме, когда сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи», — прокомментировал победу главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Юри Алберто радуется забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Юри Алберто и Клаудиньо радуются забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Юри Алберто и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Арсен Адамов и Юри Алберто радуются забитому голу во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак и игроки команды «Зенит»

Таким образом, петербуржцы одержали победу и набрали три очка. Команда возглавляет турнирную таблицу Тинькофф РПЛ, набрав 48 очков после 22 игр. 3 апреля «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи».