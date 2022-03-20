Санкт-петербургский «Зенит» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 3:0 в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»
Игрок ФК «Арсенал» Джордже Деспотович и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»
Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили и игрок ФК «Зенит» Вячеслав Караваев
Вратарь ФК «Арсенал» Антон Коченков
Игрок команды «Зенит» Артем Дзюба
Игрок ФК «Арсенал» Аяз Гулиев
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»
Игрок команды «Зенит» Малком и игрок ФК «Арсенал» Игорь Смольников
Победу сине-бело-голубым принёс дубль Малкома и мяч в исполнении Юри Алберто.
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»
Игрок команды «Зенит» Малком
Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили
Вратарь ФК «Арсенал» Антон Коченков
Игрок ФК «Зенит» Юри Альберто и игрок ФК «Арсенал» Георги Костадинов
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»
Игрок команды «Зенит» Малком
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Игрок команды «Зенит» Малком
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»
Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили
Игроки команды «Зенит» радуются забитому голу
Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак и игроки команды «Зенит»
«Хороший результат и по качеству неплохая игра. Можно и нужно было действовать острее в первом тайме, чуть-чуть структуру не всегда верно держали. И был момент во втором тайме, когда сбавили обороты, позволили сопернику сделать две-три опасные фланговые передачи», — прокомментировал победу главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Арсенал»
Игрок ФК «Зенит» Юри Алберто радуется забитому голу во время матча
Игроки ФК «Зенит» Юри Алберто и Клаудиньо радуются забитому голу во время матча
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу во время матча
Игроки ФК «Зенит» Юри Алберто и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу во время матча
Игроки ФК «Зенит» Арсен Адамов и Юри Алберто радуются забитому голу во время матча
Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак и игроки команды «Зенит»
Таким образом, петербуржцы одержали победу и набрали три очка. Команда возглавляет турнирную таблицу Тинькофф РПЛ, набрав 48 очков после 22 игр. 3 апреля «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи».