В годовщину присоединения Крыма к России в Кавказских Минеральных Водах прошла акция поддержки президента Владимира Путина и российской армии «КМV Zа Победу».

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничные мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничные мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничные мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

На время проведения специальной операции на Украине города переименовали в КислоVодск и ЖелеZноводск. Буквы заменили на стелах при въезде в города.

Денис Абрамов ИА REGNUM КислоVодск

Денис Абрамов ИА REGNUM КислоVодск

Денис Абрамов ИА REGNUM ЖелезноVодск

Денис Абрамов ИА REGNUM ЖелезноVодск

«Сегодня буквы V и Z стали символами борьбы за Русский мир. Поэтому наша акция продлится до полной победы, возвращения наших солдат-победителей. Каждый выезжающий в Кисловодск увидит, что мы поддерживаем нашу армию и нашего президента. Мы ждем всех солдат нашей армии домой здоровыми и невредимыми. КМВ — территория полной и безоговоровочной поддержки нашего президента и наших солдат!» — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в поддержку российской армии

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в поддержку российской армии

Кроме того, в этот день состоялся автопробег в поддержку российской армии. Автомобили с символами Z и украшенные триколором проехали через города до мемориалов, посвященных памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату в Железноводске

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату в Железноводске

Участники пробега возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.