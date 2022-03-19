В Москве прошёл митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией и в поддержку Российской армии. В «Лужниках» собралось более 200 тысяч человек.

Василий Иванов ИА REGNUM Люди спешат к стадиону «Лужники»

Василий Иванов ИА REGNUM Люди спешат к стадиону «Лужники»

Василий Иванов ИА REGNUM У стадиона «Лужники»

Василий Иванов ИА REGNUM Развертывание полевой кухни

Василий Иванов ИА REGNUM Олег Сирота

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Пучков

Василий Иванов ИА REGNUM Беженцы из Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Елена Максимова

Василий Иванов ИА REGNUM Алена Березовская

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь Петренко

Василий Иванов ИА REGNUM Волонтеры раздают флаги России

Василий Иванов ИА REGNUM У стадиона «Лужники»

Василий Иванов ИА REGNUM У стадиона «Лужники»

В концерте приняли участие общественные деятели, спортсмены, популярные артисты: Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Тимати, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и многие другие.

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Олимпийские чемпионы на арене фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Певцов

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Машков

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Василий Иванов ИА REGNUM Олег Газманов

К собравшимся со сцены обратился отец героически погибшего комбата «Спарты» Владимира Жоги (позывной Воха). Он призвал жителей России выразить поддержку президенту и российской армии, тем ребятам, которые прямо сейчас стоят на передовой.

«Восемь лет мы боремся с нацизмом. Когда при содействии Российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся. Сегодня мы, жители Донбасса, имеем только одну мечту — закончить начатое дело: освободить нашу землю от нацистов», — сказал Артём Жога.

Василий Иванов ИА REGNUM Командир батальона «Спарта» Артём Жога

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Мероприятие посетил и президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил всех россиян с праздником.

«Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле, — это первые строчки Основного закона, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. Общей судьбой на своей земле — так наверняка думали люди, которые шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели».

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент также отметил, что специальная операция на Украине должна избавить людей от геноцида.

«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Путин во время выступления в на праздничном концерте.

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин

Василий Иванов ИА REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Мария Захарова

Василий Иванов ИА REGNUM Маргарита Симоньян

Василий Иванов ИА REGNUM Тимати

Василий Иванов ИА REGNUM Тина Канделаки

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. Этому предшествовал проведённый референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.