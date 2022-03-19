В Москве прошёл митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией и в поддержку Российской армии. В «Лужниках» собралось более 200 тысяч человек.
Люди спешат к стадиону «Лужники»
Люди спешат к стадиону «Лужники»
Развертывание полевой кухни
Волонтеры раздают флаги России
В концерте приняли участие общественные деятели, спортсмены, популярные артисты: Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Тимати, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и многие другие.
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Олимпийские чемпионы на арене фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Николай Расторгуев и группа «Любэ»
К собравшимся со сцены обратился отец героически погибшего комбата «Спарты» Владимира Жоги (позывной Воха). Он призвал жителей России выразить поддержку президенту и российской армии, тем ребятам, которые прямо сейчас стоят на передовой.
«Восемь лет мы боремся с нацизмом. Когда при содействии Российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся. Сегодня мы, жители Донбасса, имеем только одну мечту — закончить начатое дело: освободить нашу землю от нацистов», — сказал Артём Жога.
Командир батальона «Спарта» Артём Жога
Портрет погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги
Мероприятие посетил и президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил всех россиян с праздником.
«Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле, — это первые строчки Основного закона, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. Общей судьбой на своей земле — так наверняка думали люди, которые шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели».
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент также отметил, что специальная операция на Украине должна избавить людей от геноцида.
«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Путин во время выступления в на праздничном концерте.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. Этому предшествовал проведённый референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.