В Москве прошёл митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией и в поддержку Российской армии. В «Лужниках» собралось более 200 тысяч человек.

Василий Иванов ИА REGNUM
Люди спешат к стадиону «Лужники»
Василий Иванов ИА REGNUM
Люди спешат к стадиону «Лужники»
Василий Иванов ИА REGNUM
У стадиона «Лужники»
Василий Иванов ИА REGNUM
Развертывание полевой кухни
Василий Иванов ИА REGNUM
Олег Сирота
Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Пучков
Василий Иванов ИА REGNUM
Беженцы из Донбасса
Василий Иванов ИА REGNUM
Елена Максимова
Василий Иванов ИА REGNUM
Алена Березовская
Василий Иванов ИА REGNUM
Игорь Петренко
Василий Иванов ИА REGNUM
Волонтеры раздают флаги России
Василий Иванов ИА REGNUM
У стадиона «Лужники»
Василий Иванов ИА REGNUM
У стадиона «Лужники»

В концерте приняли участие общественные деятели, спортсмены, популярные артисты: Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Тимати, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и многие другие.

Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Олимпийские чемпионы на арене фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Певцов
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Машков
Василий Иванов ИА REGNUM
Полина Гагарина
Василий Иванов ИА REGNUM
Полина Гагарина
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Полина Гагарина
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Николай Расторгуев и группа «Любэ»
Василий Иванов ИА REGNUM
Олег Газманов

К собравшимся со сцены обратился отец героически погибшего комбата «Спарты» Владимира Жоги (позывной Воха). Он призвал жителей России выразить поддержку президенту и российской армии, тем ребятам, которые прямо сейчас стоят на передовой.

«Восемь лет мы боремся с нацизмом. Когда при содействии Российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся. Сегодня мы, жители Донбасса, имеем только одну мечту — закончить начатое дело: освободить нашу землю от нацистов», — сказал Артём Жога.

Василий Иванов ИА REGNUM
Командир батальона «Спарта» Артём Жога
Василий Иванов ИА REGNUM
Портрет погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Мероприятие посетил и президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил всех россиян с праздником.

«Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле, — это первые строчки Основного закона, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. Общей судьбой на своей земле — так наверняка думали люди, которые шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели».
Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент также отметил, что специальная операция на Украине должна избавить людей от геноцида.

«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Путин во время выступления в на праздничном концерте.
Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Василий Иванов ИА REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Мария Захарова
Василий Иванов ИА REGNUM
Маргарита Симоньян
Василий Иванов ИА REGNUM
Тимати
Василий Иванов ИА REGNUM
Тина Канделаки
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в рамках фестиваля «Крымская весна»

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. Этому предшествовал проведённый референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.