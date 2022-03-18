Многочисленные праздничные мероприятия состоялись в Крыму и Севастополе 18 марта — жители полуострова встретили восьмую годовщину в России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к пробегу

Одним из самых зрелищных мероприятий этого дня стал автомотопробег: колонна из мотоциклов и автомобилей, раскрашенных в цвета российского триколора, с символами Z, стартовала в Симферополе. Затем состоялось возложение цветов к памятнику «Вежливым людям».

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к пробегу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к пробегу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к пробегу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к пробегу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к пробегу

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Вежливым людям»

После этого колонна двинулась по трассе «Таврида», а у Сапун-горы соединилась с колонной севастопольских автомобилистов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег на трассе «Таврида»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег на трассе «Таврида»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег на трассе «Таврида»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег на трассе «Таврида»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег на трассе «Таврида»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег на трассе «Таврида»

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Автомотопробег в Севастополе

Общая колонна двинулась через Севастополь — к горе Гасфорта. Здесь состоялась высадка Аллеи русского леса в честь героев России Z-Весны 2022. Кроме того, участники акции установили самолёт и высадили саженцы в честь 85-летия рекордного полета советского лётчика Валерия Чкалова. В рамках акции состоялся сбор и передача гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка «Аллеи русского леса» в честь героев России Z-весны 2022

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи. Севастополь

Также у горы Гасфорта состоялся масштабный концерт в движущихся декорациях байк-шоу — в нём приняли участие Юлия Чичерина, Юлия Андреева, Мара, Зверобой, Сергей Бурштейн, Роман Разум и группа «Новороссия» (Луганск), Владимир Скобцов (Донецк).

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта с «Ночными волками»

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная программа на горе Гасфорта