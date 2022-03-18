Город Невинномысск Ставропольского края диверсифицирован. Город занимается сервисным обслуживанием, переработкой сырья и производством готовой продукции. В администрации заявили, что в санкционный период все предприятия Невинномысска показывают рост, логистические цепочки выстроены.

«Мы сегодня активно работаем на рынке Российской Федерации и на экспорт. Буквально 5 лет назад отток из города составлял 20 тысяч человек, за эти 5 лет более 10 тысяч мы привлекли в наш город. Экономика развивается, мы понимаем, что и квалифицированные кадры, и просто рабочий с лопатой нашему городу требуются. Для этого мы строим инфраструктуру: детские сады, школы, парки, скверы, социальные учреждения. Мы понимаем, что к 1 декабря этого года нам нужно будет еще 10 тысяч рабочих мест. Идет строительство новых районов, высотное строительство многоквартирных домов. Мы прекрасно понимаем, что логистическое месторасположение нашего города — в центре мира. Два миллионника — агломерации Ставропольская и Кавказские Минеральные воды плюс Карачаево-Черкесия, плюс территория Краснодарского края дадут нам приток населения. Мы создали уже все условия для миграции в наш город», — говорит Михаил Миненков, глава города Невинномысск.

Александр Погожев ИА REGNUM Михаил Миненков, глава города Невинномысск

Одним из производств, где всегда рады квалифицированным специалистам и рабочим рукам является «Невинномысский радиаторный завод». Он начал свою деятельность в декабре 2016 года, а в 2017 году приступил к продаже своей первой продукции. Сейчас продукция завода продается более чем в 40 регионах России и в 10 странах зарубежья.

Александр Погожев ИА REGNUM Грузовой автомобиль с сырьем для переплавки на территории РНЗ

Александр Погожев ИА REGNUM Работник на погрузочной машине в плавильном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Работник на погрузочной машине в плавильном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для переплавки

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для переплавки

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий в плавильном цехе НРЗ

Александр Погожев ИА REGNUM Сырье для переплавки

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Технологов по алюминию очень мало по России, а по радиаторам — так вообще еще меньше. После деления рынка произошел отбор кадров, молодые менеджеры начали оптимизацию производств с сокращения штата. Старая школа ушла на пенсию, а новых не научили. Поэтому на всех заводах грамотный технолог очень ценится. На технолога по работе с алюминием и литьем нигде не обучают. Эти навыки приобретаются. Технолог должен не бояться идти дальше и экспериментировать, смотреть на развитие. Раньше этому обучались, стоя рядом с более опытным технологом.

«Стоишь и наблюдаешь. Со стороны смотришь и пробуешь. Технологи рискуют, пробуют, ошибаются. Мы на производстве тоже экспериментируем. Добавляем кремний, медь, насыщаем, делаем рафинацию и снова запускаем в производственный оборот», — говорит Александр Калинин, технолог плавки метала.

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Плавильный цех

При производстве одной секции радиатора остается 50−55% технологических отходов, в виде облоя (прим. ред. — излишки материала, остающиеся на детали после обработки), который образуется при литье под высоким давлением, в виде механической обработки, шлака и других сырьевых потерь. Все это раньше продавалось, а разница стоимости чушки (прим. ред. — слитка алюминия) и отходов значительная. Производство на этом теряет.

«Чтобы сократить издержки, мы переплавляем технологические отходы и возвращаем сырье в производственный цикл. Когда мы замкнули производственный цикл, стали конкурентоспособны. Работая в непростых санкционных условиях, чувствуем себя уверенно, заранее просчитали ситуацию и ко всему подготовились», — говорит Александр Калинин.

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода проверяет качество продукции перед отправкой в сборочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода проверяет качество продукции перед отправкой в сборочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода проверяет качество продукции перед отправкой в сборочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Литейный цех

На производстве планируют в обозримом будущем внедрить линию биметаллических радиаторов. Будут открыты более 50 вакантных рабочих мест. Для этого будем привлекать специалистов, инженерные кадры, работников.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода проверяет качество продукции перед упаковкой

Александр Погожев ИА REGNUM Невинномысский радиаторный завод. Цех покраски и упаковки готовой продукции