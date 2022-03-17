Командно-штабные учения по ликвидации пожара в лесном массиве провели сотрудники Главного управления МЧС по Севастополю 17 марта. Учения проводились в районе горы Гасфорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Согласно легенде учений, ранним утром в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание в лесном массиве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение и начало учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение и начало учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение и начало учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение и начало учений

Из-за сильного ветра — до 20 метров в секунду — пламя быстро распространилось, пожар переходит в верховой. Площадь, охваченная пламенем, достигла двух тысяч квадратных метров. Пожарные расчёты приступили к тушению пожара, однако пламя распространялось стремительно, к 13 часам площадь пожара составила 25 гектаров. Имелась угроза населённым пунктам Черноречье и Хмельницкое.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара

На месте был развёрнут межведомственный оперативный штаб, который координировал действия по тушению пожара. Силы МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация», к работам привлекались экстренные ведомства и службы, добровольческие организации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Окончание учений

При обследовании волонтёрами-кинологами территории в лесной полосе были обнаружены двое пострадавших. Спасатели вывели пострадавших из задымленной зоны и передали медикам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск и спасение пострадавшего в лесу