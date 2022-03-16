Праздничные мероприятия в связи с восьмой годовщиной проведения референдума, по итогам которого Крымский полуостров вернулся в состав России, проходят в Крыму 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Восемь лет назад, 16 марта 2014 года, жители Крыма и Севастополя пришли на референдум и приняли историческое решение о возвращении в Россию.

Центральным мероприятием стало возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе. Цветы к монументу возложил глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, председатель совета министров РК Юрий Гоцанюк, Герой России вице-адмирал Олег Белавенцев, представители Международного детского центра «Артек», представители общественности.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

С поздравлением к крымчанам обратился Сергей Аксёнов, который вновь поблагодарил жителей за выбор, сделанный 16 марта 2014 года.

«Сегодня годовщина знакового события, в результате которого Крым вернулся на историческую родину. Уверен, что если бы нужно было повторить тот выбор, крымчане бы сделали его вновь, никаких сомнений в этом нет. События, которые происходят сегодня, необходимы и направлены на защиту Российской Федерации и русскоязычных граждан, которые проживают как на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, так и в Украине. Уверен, что эти исторические события изменят мир. Гордимся нашей страной, нашими Вооруженными силами и доверяем нашему президенту», — сказал глава Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе