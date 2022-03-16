Книжной России хватит пищи для ума — фоторепортаж
Пока перековавшиеся в аукционистов торговцы массово покидают Россию, а сограждане, устраивая столпотворения у магазинов и кафе, активно поддерживают сей флешмоб, вдруг подумалось: ведь не хлебом единым жив человек — и у него есть не только материальные потребности. Забеспокоившись о том, как бы эта катавасия не оставила их без пищи для ума, фотокорреспонденты ИА REGNUM посетили книжные магазины Москвы. Убедившись, что на рынке все спокойно, запасаться не стали, а репортаж сделали.
Первой попавшейся на глаза книгой оказался сборник цитат о лидерстве 44-го президента США Барака Хуссейна Обамы II, который задолго до пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки похвалялся, что «порвал экономику в клочья». Сей литературный труд советуют прочитать тем, кто твердо вознамерился добиться успеха.
На наш непросвещенный взгляд, всем обдумывающим житье, стоило бы прислушаться к советам Владимира Маяковского и сделать свою жизнь с Дзержинского. Те же, кому претят и пролетарский поэт, и рыцарь революции, могли бы в тысячелетней истории России найти немало примеров для подражания.
Не будем возводить напраслину на отечественных продавцов книг, ассортимент определяет рынок и законодательно очерченные границы допустимого. Все эти годы государство демонстративно отказывалось влиять на культурную политику. Результаты, что называется, налицо. В целом же номенклатура книжной продукции столь широка, что, например, в трехэтажном «Библио-Глобусе» на Мясницкой можно целый день неспешно перебирать книги. Дефицита обнаружить не удалось, выбор зависит исключительно от личных предпочтений и финансовых возможностей. Цены, прямо скажем, кусаются, но тут на помощь придут оставшиеся библиотеки.
В этой связи хотим вспомнить нашу недавнюю историю и немного помечтать о том, как было бы здорово возродить хотя бы часть традиций той доцифровой эпохи. Центениалам и «альфам», которые учатся обращаться со смартфоном быстрее, чем говорить и тем более писать, невдомек, что существуют книжные магазины, в которых продаются книги. А еще есть библиотеки, где можно взять понравившееся издание домой либо прочитать на месте.
А уж социальную функцию этих учреждений — начиная с избы-читальни и заканчивая библиотекой имени Ленина — и вовсе не оценить. Сколько юных ботаников или металлургов с горящими глазами встретили в читальных залах будущих учительниц словесности, детских педиатров, инженеров и руководителей среднего звена, с которыми потом уехали в самые дальние уголки необъятной на тот момент Родины.
Быть может, уход западных брендов, а вслед за тем и закрытие торговых центров приведут к тому, что часть молодежи переместится в книжные магазины и библиотеки. Несмотря на пророчества климатических алармистов, зимы в России теплее не становятся, а прогуливать уроки и пары где-то же надо? Ведь сколько же государственных задач решить можно — и культурный уровень повысить, и демографию улучшить.