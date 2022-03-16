Пока перековавшиеся в аукционистов торговцы массово покидают Россию, а сограждане, устраивая столпотворения у магазинов и кафе, активно поддерживают сей флешмоб, вдруг подумалось: ведь не хлебом единым жив человек — и у него есть не только материальные потребности. Забеспокоившись о том, как бы эта катавасия не оставила их без пищи для ума, фотокорреспонденты ИА REGNUM посетили книжные магазины Москвы. Убедившись, что на рынке все спокойно, запасаться не стали, а репортаж сделали.

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная искусствоведческая литература в магазине «Библио-Глобус»

Первой попавшейся на глаза книгой оказался сборник цитат о лидерстве 44-го президента США Барака Хуссейна Обамы II, который задолго до пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки похвалялся, что «порвал экономику в клочья». Сей литературный труд советуют прочитать тем, кто твердо вознамерился добиться успеха.

Василий Иванов ИА REGNUM Книги Барака Обамы и Элвиса Пресли в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная проза в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная проза в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная классика в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная классика в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная поэзия в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Книги Уильяма Шекспира, Герберта Уэллса, Оскара Уайльда, Джонатана Свифта, Марка Твена, Мигеля Сервантеса, Роберта Льюиса Стивенсона, Уильяма Теккерея, Омара Хайяма и Генрика Сенкевича в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Книги Александра Дюма, Герберта Уиллса и Артура Конан Дойла в магазине «Библио-Глобус»

На наш непросвещенный взгляд, всем обдумывающим житье, стоило бы прислушаться к советам Владимира Маяковского и сделать свою жизнь с Дзержинского. Те же, кому претят и пролетарский поэт, и рыцарь революции, могли бы в тысячелетней истории России найти немало примеров для подражания.

Василий Иванов ИА REGNUM Книги Стивена Кинга в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная литература в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная художественная литература в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная литература в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Книги о зарубежных исполнителях поп‑ и рок-музыки. Магазин «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Учебники английского языка в магазине «Библио-Глобус»

Василий Иванов ИА REGNUM Альбомы репродукций русской и зарубежной живописи в магазине «Библио-Глобус»

Не будем возводить напраслину на отечественных продавцов книг, ассортимент определяет рынок и законодательно очерченные границы допустимого. Все эти годы государство демонстративно отказывалось влиять на культурную политику. Результаты, что называется, налицо. В целом же номенклатура книжной продукции столь широка, что, например, в трехэтажном «Библио-Глобусе» на Мясницкой можно целый день неспешно перебирать книги. Дефицита обнаружить не удалось, выбор зависит исключительно от личных предпочтений и финансовых возможностей. Цены, прямо скажем, кусаются, но тут на помощь придут оставшиеся библиотеки.

Василий Иванов ИА REGNUM Дом иностранной книги

Василий Иванов ИА REGNUM «Черчилль говорит. Цитаты, экспромты, афоризмы, размышления»

Василий Иванов ИА REGNUM Книга Барака Обамы

Василий Иванов ИА REGNUM Книги на немецком языке

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежная фантастика

Василий Иванов ИА REGNUM Книги Стивена Кинга в Доме иностранной книги

Василий Иванов ИА REGNUM Книги Уолтера Айзексона, Мэттью Макконахи, Даниэля Канемана, Мишель Обамы и других в Доме иностранной книги

Василий Иванов ИА REGNUM Книги Эриха Марии Ремарка, Антуана де Сент-Экзюпери, Николаса Спаркса, Джона Стейнбека, Роберта Льюиса Стивенсона и других

В этой связи хотим вспомнить нашу недавнюю историю и немного помечтать о том, как было бы здорово возродить хотя бы часть традиций той доцифровой эпохи. Центениалам и «альфам», которые учатся обращаться со смартфоном быстрее, чем говорить и тем более писать, невдомек, что существуют книжные магазины, в которых продаются книги. А еще есть библиотеки, где можно взять понравившееся издание домой либо прочитать на месте.

А уж социальную функцию этих учреждений — начиная с избы-читальни и заканчивая библиотекой имени Ленина — и вовсе не оценить. Сколько юных ботаников или металлургов с горящими глазами встретили в читальных залах будущих учительниц словесности, детских педиатров, инженеров и руководителей среднего звена, с которыми потом уехали в самые дальние уголки необъятной на тот момент Родины.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарубежная проза в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги Маргарет Митчелл, Джейн Остин, Франсуазы Саган, Эдит Уортан и других в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги Джека Лондона, Германа Гессе, Пауло Коэльо, Артура Голдена и других в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарубежная проза в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги Жорж Санд, Эдгара Аллана По, Вальтера Скотта, Олдоса Хаксли и других в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Русская художественная литература в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарубежная фантастика в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарубежная проза в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги Эриха Марии Ремарка, Харпера Ли, Томаса Манна, Джорджа Оруэлла, Габриэля Гарсия Маркеса и других в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарубежная проза в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зарубежная художественная литература в магазине «Читай-город»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги Александра Дюма, Чарльза Диккенса, Виктора Гюго, Теодора Драйзера, Эрнеста Хемингуэя, Джорджа Элиота, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и других в магазине «Читай-город»

Быть может, уход западных брендов, а вслед за тем и закрытие торговых центров приведут к тому, что часть молодежи переместится в книжные магазины и библиотеки. Несмотря на пророчества климатических алармистов, зимы в России теплее не становятся, а прогуливать уроки и пары где-то же надо? Ведь сколько же государственных задач решить можно — и культурный уровень повысить, и демографию улучшить.