Не все еще забыли, что совсем недавно мы жили в «тюрьме народов», слежку за согражданами начинали с рюмки водки на брудершафт с первым встреченным на улице медведем, а часы досуга проводили за кровожадной игрой на балалайке? В Европе с удесятерившейся энергией продолжают создавать образ уничтожающих все на своем пути «русских варваров». Для пущей эффективности отменили Чехова и Чайковского, Шостаковича и Достоевского, русских кошек и Тургеневский дуб. Пока мейнстримные западные СМИ не рассказали мировому сообществу о том, как в Москве уничтожаются свидетельства о видных исторических фигурах, среди которых немало украинцев. Журналисты ИА REGNUM прошлись по Москве и убедились, что памятники стоят на своих местах и там же останутся отныне и на века.

Родившимся после падения «железного занавеса» трудно поверить в то, что еще совсем недавно миллионы людей по всему миру верили в медведей, балалайки с ушанками и прочую пропагандистскую чушь. Оставим за скобками, каким образом начинающие день со стакана водки люди освободили человечество от фашизма, полетели в космос и совершили множество такого, чего не делали до того и, скорее всего, не сделают и после. А вот чего нельзя не заметить, так это того, как на наших глазах опускается новый. И опускаем его не мы, отягощенные своим «тоталитарным» прошлым русские, а цивилизованный и свободный мир.

Москва по праву является мировой столицей, а наша страна, будь она Российской империей, СССР или Российской Федерацией, была и будет мировой державой. И памятники в ней будут стоять тем, кто, по нашему мнению, внес неоценимый вклад в развитие человечества, будь то Леся Украинка или Виктор Гюго, Тарас Шевченко или Ле Корбюзье. Ну, а не на шутку встревоженным российской операцией по освобождению Украины от фашизма русофобским кругам стремительно погружающейся в новые темные века Европы не остается ничего другого, как отключать свои народы от культуры. Иначе ведь «новый дивный мир» не построить, так ведь?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Завет Шевченко»

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко — украинский писатель, поэт, художник и общественный деятель. Он внёс огромный вклад в развитие украинского языка и литературы. Одной из самых значимых работ Шевченко считается поэтический сборник «Кобзарь», который был впервые издан в 1840 году в Петербурге на украинском языке.

Виссарион Белинский в Журнале «Отечественные записки», №5, 1840 г. «…Стихотворения г-на Шевченка ближе всего подходят к так называемым народным песнопениям: они так безыскусственны, что вы их легко примете за народные песни и легенды малороссиян: это одно уже много говорит в их пользу. — Автор не облекает своих чувств и поэтических мыслей в форму ямбов, хореев и проч… а при всем том его стихи оригинальны: это лепет сильной, но поэтической души…»

Памятник Тарасу Шевченко появился в центре города Москвы по инициативе Никиты Хрущёва. Бронзовую фигуру поэта высотой 5,6 м установили напротив гостиницы Украина в июне 1964 года. Авторы монумента Михаил Грицюк, Юлий Синькевич и Анатолий Фуженко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Тарасу Шевченко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Тарасу Шевченко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Тарасу Шевченко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Тарасу Шевченко

Леся Украинка

Лесю Украинку, наряду с Шевченко, украинцы называют одной из самых выдающихся соотечественниц. Она была не только поэтессой, писательницей, переводчицей, но и активной участницей украинского национального движения. Известна благодаря своим сборникам стихов «На крыльях песен» (1893), «Думы и мечты» (1899), «Отзывы» (1902), поэм «Старая сказка» (1893), «Одно слово» (1903) и другим.

Памятник Лесе Украинке был установлен на Украинском бульваре в 2006 году. Сам бульвар расположен вблизи Киевского вокзала, Киевской улицы и набережной Тараса Шевченко. Поэтесса одета в простое платье и читает стихи, в левой руке она держит книгу. Авторы скульптуры — Евгений Розанов, Александр Бурганов и Игорь Бурганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Лесе Украинке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Лесе Украинке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Лесе Украинке

Мигель де Сервантес

Мигель Сервантес — испанский писатель эпохи зрелого Возрождения. Прежде всего известен как автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Иван Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот», речь, произнесенная 10 января 1860 г «Всё-таки без этих смешных Дон-Кихотов, без этих чудаков-изобретателей не подвигалось бы вперед человечество — и не над чем было бы размышлять Гамлетам».

Памятник Мигелю Сервантесу появился в Москве в рамках культурного обмена между СССР и Испанией и стал символом возобновления отношений между странами. Об установке скульптуры договорился выдающийся советский дипломат Юрий Дубинин в 1980 году. В СССР был изготовлен и подарен Испании памятник Пушкину, в ответ Испания подарила точную копию памятника Сервантесу, установленного в Мадриде. В Москве памятник установлен в «Парке Дружба» на Речном вокзале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Мигелю Сервантесу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Мигелю Сервантесу

Виктор Гюго

Гюго — величайший представитель французского романтизма. Его бессмертные романы, такие как «Собор Парижской Богоматери» и «Человек, который смеется», полюбились читателям во всём мире и стали классикой литературы.

«Трибун и поэт, он гремел над миром подобно урагану, возбуждая к жизни все, что есть прекрасного в душе человека». Максим Горький о Гюго

Бюст великого французского писателя и поэта Виктора Гюго установлен в столичном саду «Эрмитаж». Бюст был выполнен в 1920 году французским скульптором Лораном Маркестом. В 2000 году памятник был подарен Москве правительством Франции.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Виктору Гюго

Данте Алигьери

Данте Алигьери — итальянский поэт эпохи Возрождения и мыслитель. Его творчество сыграло важную роль в формировании итальянского литературного языка. «Божественная комедия» стала главным произведением его жизни, в котором он отразил своё мировоззрение. Произведение оказало огромное влияние на многих поэтов, философов и на всю человеческую культуру в целом.

Осип Мандельштам «Разговор о Данте» Дант — орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Он стратег превращений и скрещиваний, и меньше всего он поэт в «общеевропейском» и внешне-культурном значении этого слова.

В 2000 году в саду «Эрмитаж» был открыт бюст Данте Алигьери. В открытии монумента приняли участие президент Италии Карло Адзелио Чампи и мэр Москвы Юрий Лужков. Мраморный бюст Данте был передан в качестве подарка городу от правительства Италии. На памятнике высечена цитата из «Божественной комедии» в переводе Михаила Лозинского: «Он восхотел свободы столь бесценной, как знают все, кто жизнь ей отдает» . Авторы скульптуры — Алексей Тихонов и Ринальдо Пирос.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Данте Алигьери

Шерлок Холмс и доктор Ватсон

В Москве установлены памятники не только реальным писателям, но и их литературным героям. Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону появился в столице в апреле 2007 года. Памятник героям произведений известного английского писателя Артура Конан Дойля установлен на Смоленской набережной, рядом с посольством Великобритании. При создании памятника скульптор Андрей Орлов использовал образы актёров Василия Ливанова и Виталия Соломина, которые сыграли персонажей в популярном советском телесериале. На торжественной церемонии открытия присутствовал Энтони Брентон, занимавший в те годы должность посла Великобритании в Российской Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону

Ле Корбюзье

Ле Корбюзье — французский архитектор швейцарского происхождения, один из основателей архитектурного модернизма и функционализма. Архитектор трижды приезжал в Советский Союз и считал Москву городом будущего и городом, где он сможет воплотить свои новаторские идеи. Правда, реализовать в Москве ему удалось лишь один проект — здание Центросоюза, проект которого он курировал лично.

Памятник Ле Корбюзье установлен на Мясницкой улице возле бывшего здания Центросоюза, построенного по его проекту в 1928—1936 годах. Авторы скульптуры Андрей Тыртышников и Антон Воскресенский изобразили архитектора смотрящим на чертёж своего проекта.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Ле Корбюзье

Шарль де Голль

Памятник государственному деятелю, лидеру французского Сопротивления в годы Второй мировой войны Шарлю де Голлю в Москве установлен на одноимённой площади, у гостиницы «Космос». Памятник был торжественно открыт 9 мая 2005 г. президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Жаком Шираком. Скульптура из гранита высотой 10 метров создана архитектором Александром Кузьминым и скульптором Зурабом Церетели. Табличка на постаменте на русском и французском языках гласит: Генерал Шарль де Голль. Президент Французской Республики.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Шарлю де Голлю

Фритьоф Нансен

Памятник норвежскому океанографу, путешественнику, лауреату Нобелевской премии мира 1922 года был установлен в 2002 году в Большом Левшинском переулке, у здания Российского Международного Красного креста. Открытие памятника приурочили к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Норвегией. Скульптор Владимир Цигаль изобразил Нансена со стоящей рядом истощённой девочкой, держащей в руках хлеб. Фритьоф Нансен был не только общественным деятелем, но и филантропом. После окончания Первой мировой войны он разработал «паспорт Нансена» — документ для миллионов военнопленных и беженцев, оказавшихся в странах Европы. За годы существования такой документ получили около 450 000 человек.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Фритьофу Нансену

Карл Маркс

Возвести памятник выдающемуся немецкому философу, социологу, деятелю международного коммунистического движения Карлу Марксу в Москве было запланировано ещё при жизни Ленина, который считал памятник одним из ключевых объектов Плана монументальной пропаганды. Тогда планы реализовать не удалось, и к замыслу вернулись лишь в 50-е годы. Торжественное открытие монумента с участием высшего партийного и советского руководства произошло в октябре 1961 года. Автором проекта стал скульптор Лев Кербель, через год удостоенный за эту работу Ленинской премии. Монумент весом 160 тонн выполнен из монолитного гранита, добытого в Кудашевском карьере вблизи Днепропетровска. Маркс изображён стоящим на трибуне, словно обращаясь с речью к аудитории. На памятнике высечен лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Карлу Марксу

Фридрих Энгельс

Памятник немецкому философу и одному из основоположников марксизма был установлен в Москве в 1976 году.

Монумент воздвигли в сквере на площади Пречистенские ворота, ранее на этом месте стояли ветхие дома с коммунальными квартирами. В 1972 году, перед приездом в Москву президента США Ричарда Никсона, постройки были снесены, а вместо них был разбит сквер. Скульптор Иосиф Козловский изобразил Энгельса в полный рост со скрещёнными на груди руками.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Фридриху Энгельсу

Папа римский Бенедикт XV

В 2015 году в Атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы был открыт памятник Папе Римскому Бенедикту XV, который прославился прежде всего своей миротворческой деятельностью во время Первой мировой войны. Он множество раз обращался к враждующим сторонам с просьбами о примирении и пытался стать посредником в попытках заключении мира. Благодаря усилиям Бенедикта были обменены десятки тысяч военнопленных.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник папе Римскому Бенедикту XV

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник папе Римскому Бенедикту XV

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник папе Римскому Бенедикту XV

Папа римский Иоанн Павел II

Памятник папе Римскому Иоанну Павлу II установлен в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Иоанн Павел II, поляк по происхождению, в 1978 году стал первым папой Римским неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Памятник открыли в 2011 году, в торжественной церемонии принял участие посол Польши Войцех Зайончковски, представители православной и католической церквей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник папе Римскому Иоанну Павлу II

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник папе Римскому Иоанну Павлу II