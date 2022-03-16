На Ставрополье создан штаб по стабилизации ситуации и расширению мер поддержки аграриев в связи с санкционным давлением Запада, заявили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края. Это не только меры по кредитованию и субсидированию агропромышленного комплекса, но и подсчёт стратегически важных продовольственных запасов.

Опасений, что возникнет зависимость зерновой культуры от импортных поставщиков, у специалистов нет, 100% запасов — отечественные семена и гибриды.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно в хранилище ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно в хранилище ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно в хранилище ООО «СХП «Свободный труд»

«Весь семенной фонд у нас свой. Мы ежегодно вносим удобрения, дважды работаем фунгицидами. Если не экономить на этих делах, то будет и качество, и количество. В 2020 году мы собрали 17 тысяч тонн зерна — это была трагедия. До этого, в 2016−17 году, 62 тысячи тонн. В этом году если будут дождливые дни, меньше 50 тысяч тонн не соберем. У нас четыре посевных комплекса. Осенью засеяли озимой пшеницей пять с половиной тысяч гектар и пятьсот гектар ячменя, что касается зерновых культур. Тысячу гектар рапса. Больше не позволяет массив. Массив у нас десять тысяч гектар», — рассказывает Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд».

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд», и Юрий Васильевич, завхоз ООО «СХП «Свободный труд»

С кукурузой, подсолнечником и семенами сахарной свеклы ситуация более сложная. Зависимость от импортных семян составляет от 70% до 90%, но на сегодняшний день сельхозпроизводители уже закупили до 70% от необходимого объема семян. Оставшиеся 30−40% законтрактованы, но есть вопросы по доставке этих семян и росту цен. Тем не менее ни одна из фирм-партнеров от своих обязательств по поставкам не отказывается.

Семена, материал для защиты растений и генетический материал пока что не находятся в санкционном списке, заявили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Хлебовозы в колхозе «Гигант», Благодарненский округ, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Председатель колхоза «Гигант» Александр Ворожко и заведующая пекарней Ангелина Соснова

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Из собственного зерна ставропольские сельхозпроизводители выпекают разнообразные хлебобулочные изделия на основе старинных рецептов. Продукция быстро распространяется по краю и пользуется большим спросом. Пекарни работают непрерывно.

«Мы выпекаем натуральные хлебобулочные изделия из своего сырья, своей муки высшего и первого сорта, в ассортименте более 45 наименований. Продукция поступает в Туркменский, Благодарненский и Буденновский округ. Немного продукции поступает в Александровский округ», — рассказывает Ангелина Соснова, заведующий пекарней колхоза «Гигант».

Александр Погожев ИА REGNUM Ангелина Соснова, заведующая пекарней колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари готовят тесто

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари готовят тесто

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари готовят тесто

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Готовый свежий хлеб в пекарне колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Кекс с изюмом

Александр Погожев ИА REGNUM Сухари в пекарне колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Ассортимент продукции пекарни колхоза «Гигант»

Председателям пришлось заново восстанавливать старые пекарни и завозить новое оборудование. Но зато теперь в хозяйствах есть свой недорогой хлеб.

«Пекарня раньше у нас была простенькая. Мы ее подняли, отремонтировали и сейчас хлебом обеспечиваем всю периферию, включая город Благодарный, Буденновск. У нас две пекарни, одна для рабочих на базе «Свободного труда», а эта на реализацию. Также хлеб поставляем в детские сады, школы, больницы. У нас 15 видов хлебобулочных изделий», — говорит Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд».

Александр Погожев ИА REGNUM Юрий Васильевич, заведующий хозяйством пекарни ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарь раскатывает тесто

Александр Погожев ИА REGNUM Тесто в формах перед выпечкой

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Тесто в формах перед выпечкой

Чтобы конкурировать на рынке, технологи находят необычные рецепты для выпечки.

«Мы сами собираем хмель, в лесу его полно! Мука у нас своя, колхозная, на своей мельнице перемалываем. Сами готовим дрожжи хмелевые, из них делаем закваску, потом ставится опара, смешивается вода, мука, и дальше идет весь технологический процесс. Хлеб у нас хранится не более 36 часов. За сутки выпекаем 1300 — 1400 булок хлеба. У нас не остается хлеба, всё идет на продажу, булочка хлеба стоит 20 рублей. Также хлеб идет своим работникам, в детские сады, школы, больницу», — говорит Надежда Федонова, заведующий пекарней на сельхозпредприятии «Свободный труд».

Александр Погожев ИА REGNUM Надежда Федонова, заведующая пекарней в ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Тесто перед закладкой в формы. Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарь Николай Мартынов. Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Тесто перед закладкой в формы. Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Хмелевая закваска для хлеба. Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарь Валентина Самойлова. Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Хлеб, 500 грамм. Пекарня ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Надежда Федонова, заведующая пекарней в ООО «СХП «Свободный труд»

Отметим, в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина на поддержку хлебопеков России будет направлено 2,5 млрд рублей. Средства компенсируют часть затрат на производство и реализацию хлебобулочной продукции. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В результате размер поддержки увеличится с 2 тысяч рублей до 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до 5 суток. Предприятия, которые получат компенсацию, должны будут выполнить требования по фиксации цен на продукцию.