С начала пандемии коронавируса люди активно стали возвращаться из больших городов в сельскую местность. Этому способствовали ограничения, неизвестность, перевод сотрудников организаций на «удалёнку». В селе же работа не прекращается никогда, нет покоя крестьянину от рассвета и до заката.

Зарплата у работника в сельской местности небольшая, тракторист зарабатывает 30−40 тысяч рублей, доярка — до 30 тысяч рублей. На такие деньги не проживешь и хозяйство не прокормишь. Зато в сельской местности очень развита система поощрения.

Александр Погожев ИА REGNUM
СПК колхоз «Гигант»

«Сало, сухари, мед, свежая рыба, арбузы, картофель — по центнеру, лука — по 30 кг. Помимо этого, на пайщика выдается 4 тонны пшеницы, 10 литров растительного масла, 200 булок хлеба, 50 кг муки», — рассказывает работник колхоза «Гигант» в Благодарненском округе Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM
Работник сельхозпредприятия «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Ремонтный цех в гараже СХП «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Ремонтный цех в гараже СХП «Гигант»

Жители сёл в быту неприхотливые, и им важно видеть результат своего труда в этом материальном виде. Будь это тушенка из мяса, которое они своими руками выращивали, или хлеб, ради которого под палящим солнцем пот проливали. Поэтому материальное вознаграждение в селе играет значительную роль. Это связано и с тем, что семьи обычно большие и что из-за работы нет времени ходить по магазинам за элементарными продуктами, которые сами же и производят.

Александр Погожев ИА REGNUM
Продуктовый запас в колхозе «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Продуктовый запас в колхозе «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Продуктовый запас в колхозе «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Помидоры в теплице СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Помидоры в теплице СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Огурцы в теплице СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Грибы вешенки в теплице СПК колхоз «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Грибы вешенки в теплице СПК колхоз «Гигант»

Мужик работает в колхозе от рассвета и до заката, выходных не бывает. Погода только может устроить выходные своими обильными ливнями или стихийным ветром. В погожие дни колхозники трудятся в поте лица и тратят много энергии.

Поэтому на всех сельхозпредприятиях в Ставропольском крае есть свои столовые, где подается первое, второе и компот из продуктов, которые выросли на родной земле.

«Председатель нас балует не только ежедневным питанием, но и денежными премиями, подарками на праздники, юбилеи. Организуют досуг нашим детям», — рассказывает работник колхоза «Гигант».

Александр Погожев ИА REGNUM
Столовая для работников сельхозпредприятия «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Столовая для работников сельхозпредприятия «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Столовая для работников сельхозпредприятия «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Борщ в столовой для работников сельхозпредприятия «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Анатолий Песков, главный инженер в СПК колхоз «Гигант»

В цехах у рабочих царит атмосфера музея. Старые станки, портрет вождя пролетариата, инструменты из советской эпохи и многое другое, что оставляли предыдущие поколения рабочих. Среди этих экспонатов ежедневно пребывают слесари, токари, мотористы, механики в замасленных робах и тяжелых кирзовых сапогах.

«Нам другую одежду некуда носить. Выходных не бывает, в город раз в сто лет попадаю. На курорты мы не выезжаем, хозяйство оставить не на кого», — говорит работник колхоза «Свободный труд».

Александр Погожев ИА REGNUM
Работник сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Символичные для советской эпохи вещи
Александр Погожев ИА REGNUM
Портрет Ленина в ремонтном цехе колхоза «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник сельхозпредприятия во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Самовар на кухне в ремонтном цехе
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочая обувь колхозника
Александр Погожев ИА REGNUM
В рабочее время
Александр Погожев ИА REGNUM
В рабочее время
Александр Погожев ИА REGNUM
Гараж в колхозе «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Иномарка в гараже колхоза «Гигант»
Александр Погожев ИА REGNUM
Перекур в гараже

Это осознанный выбор сельского жителя, каждый понимает, что в ответе за домашнюю птицу, скотину, которую нужно кормить и беречь от болезней. Это значит — заготавливать заранее корма, лекарства, вызывать на плановый осмотр ветеринара, чистить и убирать в сараях. Поэтому бросить хозяйство селяне не могут. Для того, чтобы обеспечить семьям достойный отдых, руководители стараются развивать инфраструктуру для досуга.

Александр Погожев ИА REGNUM
База отдыха «Золотые пески», село Новоселицкое, Ставропольский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Село Новоселицкое
Александр Погожев ИА REGNUM
Село Новоселицкое
Александр Погожев ИА REGNUM
База отдыха «Золотые пески», село Новоселицкое, Ставропольский край

В колхозе «Свободный труд» есть своя база отдыха. За несколько лет на берегу выросла целая деревня: красивые коттеджи, ухоженные лужайки, инфраструктура, детские и спортивные площадки, баня, сауна — всё это есть на базе. На базе отдыхают не только местные рабочие, но и все желающие. Это дает дополнительную возможность накормить гостей своими свежими и натуральными продуктами.