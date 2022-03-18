С начала пандемии коронавируса люди активно стали возвращаться из больших городов в сельскую местность. Этому способствовали ограничения, неизвестность, перевод сотрудников организаций на «удалёнку». В селе же работа не прекращается никогда, нет покоя крестьянину от рассвета и до заката.

Зарплата у работника в сельской местности небольшая, тракторист зарабатывает 30−40 тысяч рублей, доярка — до 30 тысяч рублей. На такие деньги не проживешь и хозяйство не прокормишь. Зато в сельской местности очень развита система поощрения.

Александр Погожев ИА REGNUM СПК колхоз «Гигант»

«Сало, сухари, мед, свежая рыба, арбузы, картофель — по центнеру, лука — по 30 кг. Помимо этого, на пайщика выдается 4 тонны пшеницы, 10 литров растительного масла, 200 булок хлеба, 50 кг муки», — рассказывает работник колхоза «Гигант» в Благодарненском округе Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник сельхозпредприятия «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Работники сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Работники сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Работник сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Работник сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Работник сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтный цех в гараже СХП «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Работники сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтный цех в гараже СХП «Гигант»

Жители сёл в быту неприхотливые, и им важно видеть результат своего труда в этом материальном виде. Будь это тушенка из мяса, которое они своими руками выращивали, или хлеб, ради которого под палящим солнцем пот проливали. Поэтому материальное вознаграждение в селе играет значительную роль. Это связано и с тем, что семьи обычно большие и что из-за работы нет времени ходить по магазинам за элементарными продуктами, которые сами же и производят.

Александр Погожев ИА REGNUM Продуктовый запас в колхозе «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Продуктовый запас в колхозе «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Продуктовый запас в колхозе «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Помидоры в теплице СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Помидоры в теплице СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Огурцы в теплице СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Грибы вешенки в теплице СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Грибы вешенки в теплице СПК колхоз «Гигант»

Мужик работает в колхозе от рассвета и до заката, выходных не бывает. Погода только может устроить выходные своими обильными ливнями или стихийным ветром. В погожие дни колхозники трудятся в поте лица и тратят много энергии.

Поэтому на всех сельхозпредприятиях в Ставропольском крае есть свои столовые, где подается первое, второе и компот из продуктов, которые выросли на родной земле.

«Председатель нас балует не только ежедневным питанием, но и денежными премиями, подарками на праздники, юбилеи. Организуют досуг нашим детям», — рассказывает работник колхоза «Гигант».

Александр Погожев ИА REGNUM Столовая для работников сельхозпредприятия «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Столовая для работников сельхозпредприятия «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Столовая для работников сельхозпредприятия «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Борщ в столовой для работников сельхозпредприятия «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Анатолий Песков, главный инженер в СПК колхоз «Гигант»

В цехах у рабочих царит атмосфера музея. Старые станки, портрет вождя пролетариата, инструменты из советской эпохи и многое другое, что оставляли предыдущие поколения рабочих. Среди этих экспонатов ежедневно пребывают слесари, токари, мотористы, механики в замасленных робах и тяжелых кирзовых сапогах.

«Нам другую одежду некуда носить. Выходных не бывает, в город раз в сто лет попадаю. На курорты мы не выезжаем, хозяйство оставить не на кого», — говорит работник колхоза «Свободный труд».

Александр Погожев ИА REGNUM Работник сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Работник сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Символичные для советской эпохи вещи

Александр Погожев ИА REGNUM Портрет Ленина в ремонтном цехе колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Работник сельхозпредприятия во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Самовар на кухне в ремонтном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочая обувь колхозника

Александр Погожев ИА REGNUM В рабочее время

Александр Погожев ИА REGNUM В рабочее время

Александр Погожев ИА REGNUM Гараж в колхозе «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Иномарка в гараже колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Перекур в гараже

Это осознанный выбор сельского жителя, каждый понимает, что в ответе за домашнюю птицу, скотину, которую нужно кормить и беречь от болезней. Это значит — заготавливать заранее корма, лекарства, вызывать на плановый осмотр ветеринара, чистить и убирать в сараях. Поэтому бросить хозяйство селяне не могут. Для того, чтобы обеспечить семьям достойный отдых, руководители стараются развивать инфраструктуру для досуга.

Александр Погожев ИА REGNUM База отдыха «Золотые пески», село Новоселицкое, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Село Новоселицкое

Александр Погожев ИА REGNUM Село Новоселицкое

Александр Погожев ИА REGNUM База отдыха «Золотые пески», село Новоселицкое, Ставропольский край

В колхозе «Свободный труд» есть своя база отдыха. За несколько лет на берегу выросла целая деревня: красивые коттеджи, ухоженные лужайки, инфраструктура, детские и спортивные площадки, баня, сауна — всё это есть на базе. На базе отдыхают не только местные рабочие, но и все желающие. Это дает дополнительную возможность накормить гостей своими свежими и натуральными продуктами.