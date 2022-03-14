На стадионе «Екатеринбург Арена» команда «Урал» встретилась с командой «Ахмат» из Грозного. Игра прошла в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольное поле

Итоговый счёт оказался 0:0. Единственную жёлтую карточку получил Даниэль Мишкич. Это произошло на 44-й минуте.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

По итогам игры «Ахмат» имеет десять побед и занимает в турнирной таблице шестую строчку. А у «Урала» в этой таблице 12-е место.

Алексей Колчин ИА REGNUM Стадион «Екатеринбург Арена»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чингиз Магомадов

Алексей Колчин ИА REGNUM Владислав Карапузов

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч между ФК «Урал» — ФК «Ахмат»