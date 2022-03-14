В Москве на Арбате проходит выставка, посвященная детям Донбасса, «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!». Уличная выставка останавливает прохожих у портретов детей, которые живут в обстреливаемых зонах Донбасса. Фотографии с историями и воспоминаниями малышей, которые увидели и почувствовали войну на себе.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

«В течении нескольких месяцев, военные корреспонденты Ирина Лашкевич и Даниил Богдан работали над художественным фотопроектом о детях, живущих в обстреливаемых зонах Донбасса. Была проделана колоссальная работа по сбору фотографий и историй. Эти малыши увидели и почувствовали войну такой, какая она есть — несправедливой, страшной, жестокой и беспощадной. За каждым портретом, за каждым взглядом стоят воспоминания о том, чего не должно было бы быть. Каждый из них видел эту войну по-своему, но она до конца жизни останется болезненным опытом, в один момент заставившим их преждевременно повзрослеть.», — написано на стенде выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса