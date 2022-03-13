Горная Ингушетия — местность, которая привлекает туристов сочетанием своей природной красоты и древней истории. Проезжая мимо сохранившихся башенных комплексов, вписанных в горный ландшафт, как будто прикасаешься к вечности — эти горы и эти башни существовали здесь несколько веков до тебя и просуществуют еще несколько веков после. Ты можешь только восхищаться красотой и масштабами и пытаться зафиксировать эти ощущения внутри. Здесь не ловит связь и не действуют привычные правила безопасности, здесь люди живут по законам, гораздо более древним, чем законы Российской Федерации. Гордость и независимость — основа мировоззрения ингушей, мир, в который ты можешь погрузиться, приехав в их место силы — горы.

Ингушетия — это республика Российской Федерации, входящая в состав Северо-Кавказского федерального округа. Была образована 4 июня 1992 года. Территория находится в составе Российской империи с 1770 года.

Сергей Потеряев ИА REGNUM КПП «Эзми»

Въезд на территорию горной Ингушетии со стороны Владикавказа осуществляется через КПП «Эзми». Поскольку Джейхарский район является пограничной зоной, допуск без ограничений возможен только для граждан РФ, для остальных необходим пограничный пропуск, который оформляется за два месяца до поездки. Гражданам РФ на КПП нужно предъявить документы и назвать конечную точку своей поездки.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Западная сторона Горной Ингушетии

После въезда на территорию республики сразу оказываешься среди гор, от которых захватывает дух. «Лучше гор могут быть только горы», как говорят сейчас во всем «Инстаграме». И это действительно так. Монументальность, сила, масштабы, красота, которую не передать фотографиями, — ты просто едешь и наслаждаешься величием природы.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Башня Цуровых в селе Джейрах

Первая башня, которая встречается на пути, — башня Цуровых в селе Джейрах. Башня находится в свободном доступе, более того — она специально оборудована, чтобы туристы могли попасть внутрь и исследовать ее: сооружены лестницы, поддерживается чистота. Да и в целом, башня очень хорошо сохранилась, хотя была построена в XVII веке. Это единственная башня в Ингушетии, на которую можно подняться. На ее примере можно рассмотреть историю всех башен в Ингушетии. В Средние века у каждой семьи в Ингушетии был свой башенный комплекс. Некоторые из них сохранились до настоящих дней: какие-то в хорошем состоянии, другие — уже в разрушенном виде. Их возводили из огромных валунов, которые подгоняли друг к другу по размеру. Иногда за время строительства башни могло смениться не одно поколение. Стены башни строили под наклоном, чтобы во время осады врагам было сложнее на нее забраться. Также тщательно выбирали место возведения: оно должно было быть труднодоступным, неплодородным и близко к воде. Каждый башенный комплекс — это гордость семьи, вплоть до сегодняшних времен. Многие ингуши приезжают к своим родовым башням как к местам силы, следят за ними, а если позволяют бюджеты семьи, вкладываются в их реставрацию.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Въезд в село Ольгети в Джейрахском районе

На протяжении всей поездки то тут, то там по обеим сторонам дороги встречаются башни или башенные комплексы. У каждого есть история, каждый является символом гордости ингушей.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Башенный комплекс с боевыми башнями Эрзи

Один из крупнейших — башенный поселок замкового типа Эрзи. В него входит восемь боевых, две полубоевых и сорок семь жилых башен.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вид со смотровой площадки села Ольгети и минареты мечети Эрзи

Эрзи — яркий пример удачного расположения башенного комплекса. Он построен на склоне горы, на каменистом грунте, в месте, которое минимально подвержено возможным повреждениям лавины, камнепада или оползня.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дорога по горной Ингушетии

Сергей Потеряев ИА REGNUM Туристы на пешем маршруте

Однако в горной Ингушетии можно заниматься не только изучением истории. Здесь распространены и пешие туристические маршруты, и альпинизм, и бейсджампинг, и сплавы. Многие туристы приезжают сюда именно потому, что такое сочетание красивой природы, активного отдыха, древней истории и интересных людей встретишь нечасто.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вид со смотровой площадки на Джейрахское ущелье

Джейрахское ущелье, или Солнечная долина, как называют его ингуши, действительно изобилует солнцем и светом. Здесь как будто не существует времени: горы окружают своим величием, солнце мягко подсвечивает обступающую красоту, а в стороне пасутся горные козы, как и много веков назад.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Пастбище для коз

Ингушетия — преимущественно сельская республика с преобладающей отраслью животноводства. Здесь никогда не велась промышленная деятельность, что, безусловно, благоприятно сказалось на экологии. Местные говорят, что горцы живут здесь до ста лет — и это норма. Форель, мед, рогатый скот — то, на чем планируют делать акцент в сельском хозяйстве ингушские власти в ближайшие несколько лет.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вид на Джейрахское ущелье

Природа Ингушетии разнопланова: здесь есть и горы, и реки, и хвойные леса. Также здесь можно встретить редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу, и даже снежного барса.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вид на Кавказский горный хребет

Поднявшись на Цей-Лоамский горный перевал, находящийся на высоте 2100 м над уровнем моря, можно насладиться видом на Кавказский горный хребет и гору Казбек. Здесь ветер особенно сильный, а пространства настолько велики, что чувствуешь себя маленькой частью огромного мира.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Башенный комплекс Кели на отроге горы Цей-Лоам

Еще один архитектурный комплекс — башни Кели. Они находятся на отроге горы Цей-Лоам и включают в себя одну боевую, одну полубоевую и восемь жилых башен. К сожалению, комплекс частично разрушен. Реставрация башенных комплексов — процесс достаточно дорогостоящий. Есть два варианта: можно попросить деньги у республики, а можно восстанавливать за свой счет. Часто потомки поступают вторым способом. Для этого члены семей объединяются и вкладываются кто чем может: кто-то финансами, кто-то техникой, кто-то своей рабочей силой.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Башенный комплекс Бишт Гуцериевых

В качестве примера можно привести башенный комплекс Бишт. Он восстанавливается на средства одного из потомков — Михаила Гуцериева, российского предпринимателя и миллиардера. В комплекс входят две боевые, одна полубоевая и девять жилых башен.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Древняя столица горной Ингушетии — Эгикал

Но главным башенным комплексом для всех ингушей является древняя столица горной Ингушетии — Эгикал, построенная в XI веке. Ее историю знают все местные, ведь в Эгикале жили вплоть 1944 года, когда 23 февраля Сталин объявил о депортации ингушей. Все еще есть люди, которые помнят жизнь в башнях и готовы о ней рассказать. Сегодня это законсервированный древний город, по улицам которого можно прогуляться, представить себя местным жителем и чуть глубже понять менталитет горцев.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Въезд в государственный природный заповедник Эрзи

Рядом с Эгикалом находится природный заповедник Эрзи, въезд составляет 150 рублей с человека. Заповедник был создан с целью сохранения и изучения ландшафта, местной флоры и фауны. Многие ингуши ездят сюда в выходные, чтобы провести время с семьей, посмотреть на природные и рукотворные красоты, и, конечно же, организовать пикник.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Башенный комплекс Таргим

Башенный комплекс Таргим был возведен в XII—XVI века. Он имеет четыре боевых, четыре полубоевых и шестнадцать жилых башен. Строительство началось после монгольских времен, когда ингуши покинули равнины и ушли в горы. Из Таргима вышло много ингушских фамилий, но особенно выделял род Мальсаговых. Они покровительствовали слабым и малочисленным семьям и были опытными военачальниками. Помимо этого, мужская часть населения этого башенного комплекса была знаменита своими кольчатыми доспехами, которые изготавливали для них их жены.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Табун в государственном природном заповеднике

У ингушей всегда было особое отношение к лошадям. Несмотря на то, что Ингушетия — республика сельскохозяйственная, лошадей берегли и старались не привлекать их к работам в хозяйстве. Они всегда были верными скакунами горцев и основным средством передвижения.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Христианский храм Тхаба-Ерды

На территории заповедника находится один из древнейших христианских храмов России, возведенный в VIII веке на месте языческого капища, — храм Тхаба-Ерды. Здесь переплетаются символы христианства и язычества, а также вкрапляются элементы истории ислама, что делает храм притягательным для путешественников и интересным для историков. Он, так же как и Эгикал, активно участвовал в жизни ингушей до 1944 года: здесь проводились собрания, готовились военные походы и вершился суд. Сейчас храм посещается в основном туристами.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Замковый комплекс Вовнушки

В прошлом территория заповедника была единственным прямым проходом через Кавказский хребет, по которому следовали торговцы. Но где торговцы, там и грабители. И чтобы защитить свои караваны, путешественники шли под защиту сторожевых башен семьи Оздоевых — Вовнушки. Этот замковый комплекс как будто вырастает прямо из скалы. Считается, что он построен на молоке: сначала в фундамент выливали молоко, затем убирали впитавший его грунт и повторяли это до тех пор, пока молоко не переставало впитываться. И только тогда на землю ставили первые глыбы камней. Комплекс состоит из трех башен высотой 30 метров и в 2008 году стал финалистом конкурса «7 чудес России».

Сергей Потеряев ИА REGNUM Туристы в замковом комплексе Вовнушки

Вовнушки считаются самым посещаемым туристическим местом республики, в том числе и среди самих ингушей.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Река Асса

Оставшаяся часть поездки по горной Ингушетии пролегает вдоль реки Асса. Многочисленные пороги и водопады, каменистый берег и скалистый пейзаж вокруг завораживают своим видом. Когда-то река считалась священной, а сегодня она — одна из самых чистых рек Кавказского региона. Возвышающиеся рядом массивы скал создают ощущение, что находишься в первозданном мире — мире, где правит природа.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Выезд в сторону Назрани

Вообще, природа — мощный ресурс для ингушей. Они свободолюбивые, гордые, с чувством собственного достоинства и ответственности за свой род. В течение столетий они выживали на землях с небольшим количеством ресурсов и смогли сохранить свои традиции до настоящего времени. Возможно, им немного не хватает гибкости в быстроменяющемся современном мире, но их гордость за свою нацию не может не вызывать уважения. А поездка по горной Ингушетии — это лучший способ погрузиться в другой мир, другое время и другую культуру.