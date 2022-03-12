«К службе приступить!» – казаки Войска Донского на охране правопорядка
Развод работников правоохранительных органов, муниципальных казачьих дружин состоялся в Ростове-на-Дону. На Театральной площади собрались казаки-дружинники Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского, сотрудники полиции, представители добровольной народной дружины, сотрудники регионального управления Росгвардии.
Начальник отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Николай Мокроусов дал команду руководителям подразделений провести проверку соблюдения правил ношения форменной одежды, нагрудных знаков, средств индивидуальной защиты, а также необходимого снаряжения.
Участников инструктажа ознакомили с оперативной обстановкой на территории города, ориентировками с приметами разыскиваемых преступников и без вести пропавших.
В настоящее время казачьи дружины являются важным элементом в поддержании безопасности граждан в муниципальных образованиях Ростовской области. Перед сотрудниками полиции и казаками поставлена задача на пресечение правонарушений, обеспечение безопасности граждан.
«Казаки несут службу по обеспечению задач антитеррористической направленности, безопасности граждан. Это приоритетное направление для казачьих патрулей на тех участках, которые определены полицией», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Ростовского казачьего округа Виктор Могильный.
Казаки выполняют возложенные обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством. Всего более тысячи казаков-дружинников исправно несут службу и выполняют те задачи, которые стоят перед Всевеликим войском Донским.
Затем полицейские и казаки прошли торжественным маршем по площади и заступили на охрану общественного порядка в донской столице.