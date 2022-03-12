Развод работников правоохранительных органов, муниципальных казачьих дружин состоялся в Ростове-на-Дону. На Театральной площади собрались казаки-дружинники Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского, сотрудники полиции, представители добровольной народной дружины, сотрудники регионального управления Росгвардии.

Екатерина Булатова ИА REGNUM У входа в «Парк Революции»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казаки к службе готовы!

Екатерина Булатова ИА REGNUM На Театральной площади

Екатерина Булатова ИА REGNUM На Театральной площади

Начальник отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Николай Мокроусов дал команду руководителям подразделений провести проверку соблюдения правил ношения форменной одежды, нагрудных знаков, средств индивидуальной защиты, а также необходимого снаряжения.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инструктаж на Театральной площадь

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инструктаж на Театральной площади

Участников инструктажа ознакомили с оперативной обстановкой на территории города, ориентировками с приметами разыскиваемых преступников и без вести пропавших.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Напутствия от первого заместителя (товарища) атамана Ростовского округа

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казаки Ростовского округа

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казачий шеврон

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казачий шеврон

Екатерина Булатова ИА REGNUM Напутствия перед службой

Екатерина Булатова ИА REGNUM Развод на службу по охране общественного порядка

В настоящее время казачьи дружины являются важным элементом в поддержании безопасности граждан в муниципальных образованиях Ростовской области. Перед сотрудниками полиции и казаками поставлена задача на пресечение правонарушений, обеспечение безопасности граждан.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казачья дружина Ростовского округа

«Казаки несут службу по обеспечению задач антитеррористической направленности, безопасности граждан. Это приоритетное направление для казачьих патрулей на тех участках, которые определены полицией», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Ростовского казачьего округа Виктор Могильный.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казачья дружина Ростовского округа

Казаки выполняют возложенные обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством. Всего более тысячи казаков-дружинников исправно несут службу и выполняют те задачи, которые стоят перед Всевеликим войском Донским.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Развод на службу по охране общественного порядка

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инструктаж

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инструктаж в Ростове-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Развод на службу по охране общественного порядка

Екатерина Булатова ИА REGNUM Развод на службу по охране общественного порядка

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сотрудники донской полиции

Екатерина Булатова ИА REGNUM Полицейский патруль

Екатерина Булатова ИА REGNUM К службе готовы!

Екатерина Булатова ИА REGNUM Развод на службу по охране общественного порядка

Затем полицейские и казаки прошли торжественным маршем по площади и заступили на охрану общественного порядка в донской столице.