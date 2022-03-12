Развод работников правоохранительных органов, муниципальных казачьих дружин состоялся в Ростове-на-Дону. На Театральной площади собрались казаки-дружинники Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского, сотрудники полиции, представители добровольной народной дружины, сотрудники регионального управления Росгвардии.

Екатерина Булатова ИА REGNUM
У входа в «Парк Революции»
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Казаки к службе готовы!
Екатерина Булатова ИА REGNUM
На Театральной площади
Екатерина Булатова ИА REGNUM
На Театральной площади

Начальник отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Николай Мокроусов дал команду руководителям подразделений провести проверку соблюдения правил ношения форменной одежды, нагрудных знаков, средств индивидуальной защиты, а также необходимого снаряжения.

Екатерина Булатова ИА REGNUM
Инструктаж на Театральной площадь
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Инструктаж на Театральной площади

Участников инструктажа ознакомили с оперативной обстановкой на территории города, ориентировками с приметами разыскиваемых преступников и без вести пропавших.

Екатерина Булатова ИА REGNUM
Напутствия от первого заместителя (товарища) атамана Ростовского округа
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Казаки Ростовского округа
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Казачий шеврон
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Казачий шеврон
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Напутствия перед службой
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка

В настоящее время казачьи дружины являются важным элементом в поддержании безопасности граждан в муниципальных образованиях Ростовской области. Перед сотрудниками полиции и казаками поставлена задача на пресечение правонарушений, обеспечение безопасности граждан.

Екатерина Булатова ИА REGNUM
Казачья дружина Ростовского округа

«Казаки несут службу по обеспечению задач антитеррористической направленности, безопасности граждан. Это приоритетное направление для казачьих патрулей на тех участках, которые определены полицией», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Ростовского казачьего округа Виктор Могильный.

Екатерина Булатова ИА REGNUM
Казачья дружина Ростовского округа

Казаки выполняют возложенные обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством. Всего более тысячи казаков-дружинников исправно несут службу и выполняют те задачи, которые стоят перед Всевеликим войском Донским.

Екатерина Булатова ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Инструктаж
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Инструктаж в Ростове-на-Дону
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Сотрудники донской полиции
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Полицейский патруль
Екатерина Булатова ИА REGNUM
К службе готовы!
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка

Затем полицейские и казаки прошли торжественным маршем по площади и заступили на охрану общественного порядка в донской столице.