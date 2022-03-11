В условиях антироссийских санкций ход весенне-полевых работ и посевной кампании идет в штатном режиме, заявили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие в СПК колхоз «Гигант»

Сельхозтехника в агропромышленном секторе готова к весенне-полевым и уборочным работам на 97%. Агропромышленный комплекс, несмотря на санкционный режим, готов отработать посевную кампанию штатно и полностью готов к уборочной страде.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Председатель колхоза «Гигант» - Ворожко Александр Васильевич

«Весь наш автопарк мы обслуживаем сами. Многие детали точим, штампуем, вырезаем из металла тоже своими руками. Поэтому не всегда есть необходимость заказывать запчасти. Хотя в целом необходимыми запчастями и инструментами мы обеспечены на много лет вперед. Сейчас все завязано на электронике. Только за помощью таких специалистов приходится обращаться. Остальное все ремонтируем самостоятельно», — говорит работник колхоза «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Водители в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Зависимость от импортной сельхозтехники в крае составляет 8,5%, и наблюдается резкий рост цен на запасные части. В минсельхозе сейчас прорабатывают план по налаживанию канала поставок продукции для агропромышленного комплекса с российскими производителями.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка сельхозтехники к полевым работам в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий сливает отработанное масло с комбайна

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий сливает отработанное масло с комбайна

Александр Погожев ИА REGNUM Уборочная сельхозтехника в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий в СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Станок ЧПУ для резки металла

Александр Погожев ИА REGNUM Деталь, изготовленная на станке для резки металла

Александр Погожев ИА REGNUM Станок ЧПУ для резки металла

Александр Погожев ИА REGNUM Деталь, изготовленная на станке для резки металла