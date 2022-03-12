Свыше ста тысяч гектар уже засеяли зерном аграрии на Ставрополье. В данный момент наблюдается хорошая всхожесть и идет азотная подкормка.

Александр Погожев ИА REGNUM Снег на полях, Ставропольский край

«Для озимых и яровых у нас семена свои. Готовим их в своем семенном комплексе. Закупаем только пропашные: подсолнечник, кукурузу. Сев яровых начали 24 февраля. Уже посеяли ячмень, овес, горох и осталось досеять нут. Сейчас бросаются удобрения и главное, чтобы пошли хотя бы минимальные осадки. Мы одного боимся — засухи. Но мы не переживаем. Не будет гороха, посеем лен, или кукурузу», — говорит Анатолий Песков, главный инженер в СПК колхоз «Гигант».

Александр Погожев ИА REGNUM СПК колхоз «Гигант»

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель трактора

По накоплению минеральных удобрений и средств защиты растений есть вопросы, которые связанны с ценой и доставкой, но критичных и спорных моментов нет. Более половины необходимых материалов накоплено и применяется сельхозтоваропроизводителями.

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор «Беларус» с минеральными удобрениями

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор «Беларус» с минеральными удобрениями

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор «Беларусь» с минеральными удобрениями

«На ближайшие три месяца материал есть и технологические работы проводятся штатно. Сразу как логистика будет восстановлена все поставки возобновятся в том же ритме, который необходим сельхозтоваропроизводителям», — сообщили в минсельхозе Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

Животноводы, птицеводы и поставщики средств защиты растений постоянно совещаются. Генетический материал самые крупные контрагенты гарантируют поставить на территорию края сразу, как решится вопрос с логистикой.

«Проблем с запасами удобрений у нас нет. Мы их брали еще по выгодной цене — 24 рубля. Сейчас уже цены наверное поднялись. Сейчас главное, что всходы пошли, на первое время поддержать есть чем, фунгициды есть, на это средств не жалею. Когда придет время мы и лопатами вскопаем, серпами уберем, но голода в стране не допустим!», — говорит Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд».

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Шурупов, генеральный директор ООО «СХП «Свободный труд»

Александр Погожев ИА REGNUM Тракторист Александр Иванов

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор «Беларус» с минеральными удобрениями