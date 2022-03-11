Вестибюль станции метро «Новослободская» Кольцевой линии Московского метрополитена открыт для жителей и гостей столицы после капитального ремонта и реставрации. Станция заложена на глубине 40 метров и спроектирована в стиле сталинского ампира авторским коллективом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

На станции «Новослободская» проведена работа по ремонту и реставрации объекта. Заменили эскалаторы, в том числе появился четвертый эскалатор, что увеличивает пропускную способность вестибюля. Установлены реверсные турникеты. Увеличилось число касс до четырех.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые турникеты

На станции полностью заменили системы электро‑ и водоснабжения, вентиляции и безопасности, укрепили несущие конструкции и отреставрировали металлические решетки и элементы декора. Отреставрировали светильники на стенах и балюстрадах эскалаторов. Установили дополнительно новые торшеры на четвертый эскалаторный путь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Был восстановлен исторический облик вестибюля станции, в том числе шахматный рисунок напольного покрытия из гранита, мраморная облицовка стен и деревянные двери, отмечено на сайте мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Станцию восстанавливали по чертежам, которые сохранились с момента ее открытия, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С учетом того объема ремонтных работ, которые были сделаны, мы уверены, что в ближайшие 30 лет никаких капитальных работ на этой станции не нужно будет проводить. Скоро станет потеплее, и некоторые ремонтные работы будут выполнены на фасаде», — заключил Ликсутов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская». Витраж

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция «Новослободская»

Напомним, что станция «Новослободская» была открыта 30 января 1952 года на участке «Курская» — «Белорусская». В 1988 году появилась пересадочная станция «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Станции «Новослободская» присвоен статус выявленного объекта культурного наследия в 2007 году.