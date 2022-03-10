В Государственном музее искусств народов Востока открылась выставка художника Иды Таубе «Чукотка. Точка отсчета». Выставочный проект включает 70 работ фотохудожника, прожившей на Чукотке более 20 лет, и 30 произведений чукотского искусства из ее коллекции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

«Географические, исторические, культурные факторы обусловили особое место этого арктического ареала в многоцветной мозаике, которую представляет собой культура Азии. На протяжении тысячелетий ее северо-восточная оконечность — Чукотка являлась перекрестком культурных традиций. В далекой древности ее населяли племена, пришедшие из забайкальских степей, тайги и тундры Восточной Сибири, с южных побережий Тихого океана. Отсюда по «Берингийскому мосту» — суше, соединявшей некогда Чукотку и Аляску, — человек впервые проник в Новый Свет и принес туда культурные традиции, сложившиеся в Азии. В более поздние времена на Чукотке имел место обратный процесс. Морской пролив, возникший на месте ушедшей под воду Берингии, не был непреодолимой преградой для полярных мореходов, и художественная культура народов Чукотки обогатилась культурными достижениями коренных жителей Северной Америки. С XVII века на Чукотскую землю к кочевникам-оленеводам, к охотникам на морского зверя стали проникать русские культурные традиции», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Фотографии Иды Таубе, представленные на выставке, — живописные, динамичные, наполненные глубоким внутренним содержанием, — это попытка создать художественные образы, которые помогают нам понять самобытность народов Чукотки, призывают относиться с уважением к многовековым традициям оленеводов и морских арктических зверобоев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

По словам Иды Таубе, «Чукотка таит вековые секреты, как человеку находиться в гармонии с природой, с ближними, с самим собой. Она меняет ракурс восприятия личной истории и своего места в этом мире. Меняет наш взгляд на условности современного общества и раскрывает глубины индивидуального».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ида Таубе

Выставочный проект Иды Таубе предоставляет также возможность увидеть документальные фильмы о Чукотке, в частности, фильм известного японского режиссера Шинго Йошида. Кураторами выставки являются Мила Бредихина и Михаил Бронштейн.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Ида Таубе — художник, визионер, исследователь. Ее работы были представлены на более чем десяти персональных выставках в России и за рубежом — во Франции, Англии, Швейцарии. В Третьяковской галерее прошла одна из соавторских выставок «Чукотка. Эпическая сага. Вступление» (2020) в рамках проекта «Большая фотопремьера», приуроченная к 90-летию Чукотского автономного округа. Работы Иды Таубе находятся в частных коллекциях, входят в собрание Музейного центра «Наследие Чукотки» (г. Анадырь) и других музеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» проходит с 10 марта по 3 апреля 2022 года в Музее Востока, в здании, расположенном на Никитском бульваре, в доме 12-а.