В Ставрополе студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с активистами центра молодежных инициатив «Трамплин» провели символическую акцию «МЫ ZA МИР».

В окнах нового студенческого общежития загорелась символическая фраза «ZA МИР».

«Это в поддержку наших ребят, которые находятся сейчас на передовой специальной военной операции», — сказал Владимир Авакян, заместитель руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»

Ребята в ожидании назначенного времени, когда надо будет нажать выключатель, погрузились в социальные сети и следили за новостями, всячески поддерживая в комментариях действия наших солдат, которые задействованы в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты в социальных сетях пишут слова поддержки военнослужащим, которые задействованны в спецоперации по денацификации Украины

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты ждут назначенного времени, чтобы зажечь свет в комнатах студенческого общежития в рамках акции «ZA МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты зажигают свет в комнатах в рамках акции «ZA МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты зажигают свет в комнатах в рамках акции «ZA МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в студенческое общежитие

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в студенческое общежитие

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Алексеева снимает на видео как проходит акция «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с центром молодежных инициатив «Трамплин» в окнах общежития светом пишут фразу «ZА МИР»