Сегодняшняя ситуация на Украине — это печальный пример судьбы бывшей советской республики. После распада СССР на ее территории стал происходить процесс смены политического курса. Сближение с западным блоком, навязчивое желание вступить в Евросоюз и открытый идеологический сдвиг, выразившийся в развитии националистических идей, к несчастью, стали отличительными признаками современной украинской государственности. Открытая фаза назревавшего конфликта началась в 2014 году, когда были предприняты первые попытки путём оружия «убедить» несогласный с таким политико-идеологическим вектором Донбасс. Сегодняшняя спецоперация российских войск по демилитаризации и денацификации Украины стала поворотным этапом в общем процессе противостояния на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Однако антироссийские настроения и агрессия, к сожалению, стали не только «украинским явлением» в ходе последних 30 лет.

Своим мнением по данной теме поделился полковник Управления «А» ЦСН КГБ/ФСБ в отставке, командир группы «Альфа» в период 1991—1992 годов Михаил Васильевич Головатов.

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, полковник в отставке, руководитель группы «Альфа» КГБ ФСБ в 1991-1992 гг

Разговор начался с обсуждения вопиющей ситуации, в которой вот уже семь с лишним лет находится полковник запаса Юрий Мель, участник событий в Вильнюсе 1991 года. Тогда в результате чрезвычайного положения, сложившегося в Литве, для стабилизации обстановки на территорию Литовской ССР был введён советский военный контингент. В ночь на 13 января 1991 г. во время беспорядков, устроенных незаконной националистической литовской организацией «Саюдис», погибли 14 человек, включая бойца спецназа из группы «Альфа» КГБ СССР Виктора Шатских. В ходе действий по урегулированию ситуации Юрий Мель выполнил три выстрела из танка холостыми патронами. Спустя много лет Литва не прекращает травлю участвовавших в вильнюсских событиях советских военнослужащих. Обвинительные приговоры заочно вынесены более чем 60 фигурантам. Однако в случае Юрия Меля судьба сложилась иначе. Он был арестован на литовском пограничном переходе при возвращении в Калининград из Литвы в марте 2014 года.

Василий Иванов ИА REGNUM Федеральная служба безопасности

Василий Иванов ИА REGNUM Газета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

«Сегодня я хотел бы коснуться вопроса, который уже на протяжении 31 года не имеет завершения. В Верховном суде Литвы не утихает процесс, рассматривающий события от 13-го января 1991 года в Вильнюсе. Сразу возникает вопрос: в каких военных преступлениях и преступлениях против человечности можно обвинять полковника в отставке Юрия Меля, который произвел три холостых выстрела в ту ночь? В контексте актуальных событий, когда президентом отдан приказ о проведении спецоперации по денацификации Украины с целью обеспечения безопасности не только России, но и ДНР и ЛНР, чтобы там прекратились проводимые на протяжении почти восьми лет обстрелы мирных граждан, проживающих на территории республик, признание Меля военным преступником из-за трех холостых выстрелов — вопиющая несправедливость!» — заявил Михаил Головатов.

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, полковник в отставке, руководитель группы «Альфа» КГБ ФСБ в 1991-1992 гг

«Разве в 1991 году СССР находился в состоянии войны с Литвой? — Исключено! ООН, США и все мировое сообщество признали Литву как самостоятельное государство лишь 26 сентября 1991 г. Все судебные «процедуры», через которые приходится снова и снова проходить Юрию Мелю, носят исключительно фасадный и формальный характер. К Правосудию это не имеет никакого отношения. Согласно первому приговору, ему пришлось отбыть тюремный срок продолжительностью семь лет. Затем состоялся апелляционный суд, признавший меру наказания недостаточной. По итогу — добавили еще три года. Тюрьма, в которой он отсидел первый срок, теперь стала общежитием для афганских беженцев. Сейчас его перевели, и, если раньше в его камере находилось четыре человека, то сегодня он заперт вместе с 20 уголовниками. При этом статус военнослужащего должен учитываться и в вопросе тюремного заключения. Только вот в отношении русского офицера это почему-то не распространяется. А с учетом всей настоящей ситуации я представляю, в каком состоянии находится Мель, когда по тюремному телевизору бесконечно крутят проукраинскую пропаганду про «кровожадных захватчиков «и все вокруг тычут на это пальцем и говорят, это же твои товарищи и собратья. Почему постоянно игнорируется заключение судмедэкспертизы по 13 жертвам, доказывающее их смерть от дтп без участия танков, от инфаркта и выстрелов, выполненных по траектории сверху вниз, с учетом отсутствия у наших боевых патронов? Сейчас Литва говорит о том, что жертвы — это итог атаки военнослужащих Советского Союза. Какая атака?»

ИА REGNUM: Как Вы видите ситуацию с военными преступлениями, совершенными на территории Донбасса?

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, полковник в отставке, руководитель группы «Альфа» КГБ ФСБ в 1991-1992 гг

Михаил Головатов: Наши войска проводят спецоперацию с тем, чтобы принудить власти Украины отказаться от тех действий, которые явно нарушают права жителей ДНР и ЛНР. Я имею в виду обстрелы территории и гибель мирного населения. Я сейчас высказываю моё личное мнение. Мне довелось пообщаться с участниками Второй мировой войны. И когда они освобождали Германию и другие европейские страны, был очень важный принцип, которого, я думаю, и сейчас будет придерживаться Россия: взяли город — назначили военного коменданта. Он прежде всего отвечает за порядок и адекватное функционирование инфраструктуры вверенного ему пункта. Вопросом жизнеобеспечения он в условиях боевых действий заниматься не может. Если будет порядок — будет безопасность. Он должен рассмотреть все нарушения и военные преступления, которые имели место быть на участке, за который он отвечает. Он отслеживает, кто находится в розыске, кто числится среди военных преступников. На множество военнослужащих ВСУ были возбуждены уголовные дела Следственным комитетом Российской Федерации. Вот на выявление этих преступников сейчас и будут в первую очередь направлены ресурсы, находящиеся в распоряжении этих назначенных комендантов. Обеспечение гражданского населения — это деятельность тех руководителей в гражданской сфере, которые будут назначены или выборным путем, или согласно приказу. На сегодняшний день мы знаем об «открытых коридорах», но, по моему мнению, военных преступников не станут переправлять на территорию Российской федерации. Преступления совершены на Донбассе, гибель жителей, разрушение структур жизнеобеспечения было там, значит, и процессы, скорее всего, будут проводиться по месту совершения всех этих действий служащими ВСУ. И это коснется всех, начиная с командиров украинских нацбатальонов, заканчивая командирами полков и министром обороны, всех, отдававших эти приказы».

ИА REGNUM: Как Вы можете прокомментировать действия российских войск с точки зрения военного специалиста, принимавшего участие во многих ключевых операциях в истории отечественных спецвойск?

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, полковник в отставке, руководитель группы «Альфа» КГБ ФСБ в 1991-1992 гг

Михаил Головатов: Важным аспектом спецоперации является применение высокоточного оружия. В результате чего склады с поставленными на вооружение ВСУ американскими переносными противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» превратились в мусор за 5−7 секунд. Мне довелось повоевать, и я знаю, как это делается. И военных экспертов зарубежных из Великобритании и США также читаю и слушаю. Так вот на сегодняшний день, эти эксперты, которые уже на пенсии и с достаточно обширным опытом, говорят о том, что с той скоростью продвижения и с той точностью действий нашей армии не могут сравниться, к примеру, вооруженные силы Германии, не говоря уже об Украине. И мы видим, в каком подавленном состоянии находятся военнослужащие, которых сначала делают «погибшими героями», а потом… Как это произошло в случае с украинскими пограничниками с острова Змеиный. Относительно дальнейшего хода операции наиболее реальным можно назвать продвижение войск только после того, как все точки огневого сопротивления противника подавлены, когда его линии связи и аэродромное обеспечение нарушены. И на сегодняшний день, я думаю, что для ВСУ уже больше не будет возможности наладить поставки оружия с западного направления. По моему мнению, в большинстве случаев туда сваливали очень много хлама, так же как его предостаточно сваливалось американцами в Косово и в Албанию. Ничего нового не придумали.

ИА REGNUM: Михаил Васильевич, что Вы можете сказать о той информационной борьбе, развернувшейся вокруг потерь нашей армии в ходе спецоперации? Также присутствует напряжение в отношении «отправки срочников» в места боев.

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, полковник в отставке, руководитель группы «Альфа» КГБ ФСБ в 1991-1992 гг

Михаил Головатов: Со стороны Российской армии и со стороны российского спецназа есть потери, и я считаю, что лукавить в этом вопросе нельзя. Лучше сказать ту правду, которая есть, и не ждать, пока будут выдуманы какие-то несовместимые цифры. Говоря о составе нашего контингента, на выполнение операции не отправляется ни одного срочника или допризывника. В основном это офицеры, контрактники того состава, которые подготовлены. И я думаю, что любой командир имеет ту степень ответственности, чтобы каждый военнослужащий мог принять участие в конкретной операции по защите государства добровольно.

ИА REGNUM: Михаил Васильевич, что Вы могли бы сказать о проводимой спецоперации с точки зрения исторической перспективы?

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, полковник в отставке, руководитель группы «Альфа» КГБ ФСБ в 1991-1992 гг

Михаил Головатов: Я так скажу, довелось мне войти в Афганистан. И если меня спрашивали, должны ли мы быть там, я однозначно отвечал — должны! Мы вошли 25 декабря 1979 года. И я знаю тех американских специалистов, которые 25-го, 27-го покинули Кабул и ушли на Пешавар. В середине 1990-х так вышло, что мы с ними встретились. И они тогда сказали, что для них это было не то что непонятно, а неожиданно. Вот неожиданность та дала возможности вот таким способом сейчас проводить операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ничего не проходит бесследно.