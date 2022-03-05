В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит VIII выставка «Репетиция весны». Это крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других разновидностей весенних растений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Почти 10 000 тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, лука, персиков, ландышей, сирени, подснежников, вишни, сакуры, магнолий, миндаля и прочих растений расцвели на два месяца раньше природного срока, чтобы гости выставки смогли увидеть красоту цветов. Тюльпанам и другим луковичным цветам помогает зацвести ранняя выгонка луковиц благодаря специально созданным условиям и знаниям специалистов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художница Ольга Валиева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художница Ольга Валиева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крокусы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Ежегодная выставка «Репетиция весны» дополнена фотозоной, которая передает атмосферу красочных Нидерландов с разноцветными домиками, водными каналами и велосипедами и морем цветов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM VIII выставка «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM VIII выставка «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тюльпаны на VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На VIII выставке «Репетиция весны»

Выставка проходит в «Аптекарском огороде» ежедневно до 13 марта 2022 года по адресу: Проспект мира, дом 26, строение 1.