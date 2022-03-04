Жители Крыма дождались — спустя долгих восемь лет днепровская вода возвращается в Северо-Крымский канал.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

О том, что теперь Крыму не угрожает водная блокада, власти региона заявили ещё неделю назад, после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса. 26 февраля военные уничтожили дамбу, возведённую украинскими националистами, чтобы лишить крымчан пресной воды.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

3 марта власти Крыма сообщили о том, что Северо-Крымский канал активно заполняется днепровской водой — она уже дошла до Армянска. Жители города приходят к каналу, воды в котором не видели восемь лет.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Пока использовать воду из канала нельзя — сейчас специалисты отбирают пробы, чтобы определить её качество.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал