В овцеводческих хозяйствах Крыма в разгаре окотная кампания, которая продлится до мая. С начала года во всех хозяйствах региона на свет уже появились более 10 тысяч ягнят. Корреспондент ИА REGNUM побывал в одном из таких хозяйств.

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

В регионе благодаря увеличению поголовья сельскохозяйственных животных прогнозируется рост производства шерсти, молока и мяса. Как пояснили в региональном минсельхозе, одной из главных задач воспроизводства животных является получение и выращивание на каждую матку не менее одного ягненка. Для рационального использования репродуктивного потенциала животных необходима правильная организация, планирование и применение техники разведения овец.

Например, на ферме «Советский экопродукт» Советского района сегодня содержится более 1200 овец породы «Романовская», 15 голов австрийской породы «МеринаЛанд», 10 голов французской «Иль Де Франс» и многих других. Путем вольного скрещивания указанных импортных пород с маточным стадом в декабре — феврале и апреле — мае 2021 года получен приплод в 1200 ягнят. Общее поголовье овец здесь составляет более 1600, 200 ягнят родились с начала 2022 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт»