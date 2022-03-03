8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.

Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.

ИА REGNUM продолжает публиковать рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Торез

Рисунки детей Донбасса 13 лет

Рисунки детей Донбасса Донецк

Рисунки детей Донбасса 8 лет. Хутор Харьковский

Рисунки детей Донбасса 3 года, Донецк

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Красный Луч

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Донецк

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Антрацит

Рисунки детей Донбасса 11 лет

Рисунки детей Донбасса 12 лет, Шахтёрск

Рисунки детей Донбасса 5 лет, Краснодон

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Степное, Донецкая область

Рисунки детей Донбасса Моя родина Украина. 7 лет, Амвросиевка. 12 лет, Краснодон

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Донецк

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Макеевка

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Донецк

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Донецк

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Иловайск

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Новосветловка

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Краматорск

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Луганская область

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Донецк

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Донецк

Рисунки детей Донбасса 12 лет. Станица Луганская

Рисунки детей Донбасса 5 лет, Дружковка

Рисунки детей Донбасса 12 лет, Украина

Рисунки детей Донбасса 6 лет. Станица Луганская

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Ровеньки

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Макеевка