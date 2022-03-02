Вооруженные силы Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине весной 2014 года. Обстрелы Донбасса не прекращались все эти годы. За это время на территории ДНР и ЛНР уничтожены тысячи жилых домов и социальных объектов, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, ранено около 30 тысяч.

Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли в поисках мира. У детей Донбасса отняли детство, эти дети знают, что такое война и что такое смерть. ИА REGNUM продолжает публиковать рисунки детей Донбасса, беженцев в Россию от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году.

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Краснодон

Рисунки детей Донбасса Слёзы. 12 лет, Горловка

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Луганск

Рисунки детей Донбасса Слёзы. 12 лет, Горловка

Рисунки детей Донбасса 12 лет, Горловка

Рисунки детей Донбасса 5 лет, Славянск

Рисунки детей Донбасса 3 года, Горловка

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Енакиево

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Иловайск

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Краматорск

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Алчевск

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Успенка

Рисунки детей Донбасса 5 лет, Краматорск

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Иловайск

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Свердловск

Рисунки детей Донбасса Моя родина. 11 лет, Амвросиевка

Рисунки детей Донбасса Моя родина. 11 лет, Амвросиевка

Рисунки детей Донбасса 12 лет, Луганская область

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Горловка

Рисунки детей Донбасса Слёзы. 11 лет, Горловка

Рисунки детей Донбасса 10 лет

Рисунки детей Донбасса 10 лет

Рисунки детей Донбасса Енакиево

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Славянск