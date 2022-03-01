В заключительном матче 19-го тура чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:2. Встреча прошла на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга.

Счёт в матче был открыт на 49 минуте голом форвард «Зенита» Юри Алберто. На 55 минутеАлексей Сутормин смог реализовать пенальти, Иван Сергеев на 90+2 минуте забил победный гол в ворота казанцев. За «Рубин» дубль оформил Виталий Лисаковична 61 и 67 минуте матча.

«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать. В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

По результатам матча «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» занимает 11-й позицию.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер Зенита Сергей Семак, игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Илья Самошников

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Рубин Виталий Лисакович и игрок Зенита Дмитрий Чистяков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Рубин Илья Самошников и игрок команды Зенит Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Андерс Драйер

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Рубин Хвича Кварацхелия и игрок команды Зенит Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды Зенит Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты команды Зенит

Дарья Драй ИА REGNUM Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Алексей Сутормин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Юри Алберто радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Зенит Малком и Юри Алберто радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Зенит Малком, Юри Алберто и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Зенит Юри Алберто и Клаудиньо радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Зенит

Дарья Драй ИА REGNUM Футбольный мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Андрей Мостовой и игрок команды Рубин Солтмурад Бакаев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Рубин Константин Кучаев и игрок команды Зенит Вендел

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Андрей Мостовой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Иван Сергеев радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Зенита Иван Сергеев, Дмитрий Чистяков и Александр Ерохин радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Зенита благодарят фанатов за поддержку

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды Зенит Сергей Семак

Следующий матч «Зенит» проведёт в четверг, 3 марта. В 1/8 финала Бетсити Кубка России зенитовцы примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов.