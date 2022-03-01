В заключительном матче 19-го тура чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:2. Встреча прошла на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга.

Счёт в матче был открыт на 49 минуте голом форвард «Зенита» Юри Алберто. На 55 минутеАлексей Сутормин смог реализовать пенальти, Иван Сергеев на 90+2 минуте забил победный гол в ворота казанцев. За «Рубин» дубль оформил Виталий Лисаковична 61 и 67 минуте матча.

«Тяжелая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать. В остальном считаю, что была хорошая, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

По результатам матча «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» занимает 11-й позицию.

Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер Зенита Сергей Семак, игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Илья Самошников
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Виталий Лисакович и игрок Зенита Дмитрий Чистяков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Илья Самошников и игрок команды Зенит Малком
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Андерс Драйер
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Хвича Кварацхелия и игрок команды Зенит Вильмар Барриос
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды Зенит Сергей Семак
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанаты команды Зенит
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Алексей Сутормин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Юри Алберто радуется забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Зенит Малком и Юри Алберто радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Зенит Малком, Юри Алберто и Дмитрий Чистяков радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Зенит Юри Алберто и Клаудиньо радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Зенит
Дарья Драй ИА REGNUM
Футбольный мяч
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Андрей Мостовой и игрок команды Рубин Солтмурад Бакаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Рубин Константин Кучаев и игрок команды Зенит Вендел
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Андрей Мостовой
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Малком
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Клаудиньо
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч Российской Премьер-Лиги между командами Зенит — Рубин на стадионе Газпром Арена
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Иван Сергеев радуется забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Зенита Иван Сергеев, Дмитрий Чистяков и Александр Ерохин радуются забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Филип Уремович
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки Зенита благодарят фанатов за поддержку
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды Зенит Сергей Семак

Следующий матч «Зенит» проведёт в четверг, 3 марта. В 1/8 финала Бетсити Кубка России зенитовцы примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов.