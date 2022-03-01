В Музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества». Проект посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, одной из ярчайших фигур XVII века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей заповедник «Коломенское»

Более 400 предметов XVI — начала XX веков показывают историю старообрядчества в России. Многие из них представлены впервые. Выставка дополнена уникальным VR-контентом, специально снятом в интерьерах Покровского кафедрального собора Старообрядческой церкви, расположенного на Рогожском кладбище.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Выставочный проект рассказывает об основных вехах старообрядческой истории, о людях, для которых сохранение древнего православия стало ведущим жизненным принципом. Идеей персонифицированного показа истории старообрядчества определяется как название выставки: «От Аввакума до Агафьи», от первоучителя протопопа Аввакума до ныне обретшей всероссийскую известность сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, так и специфика экспозиционного ряда. На экспозиции показаны не только иконы, рукописные и печатные книги, предметы церковного обихода, документы, но и портреты XVIII—XX веков. Это дает возможность увидеть лица людей разных эпох, преданно сохранивших старую веру и внесших значительный вклад в отечественную историю и культуру.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Два века поступательного развития — XVIII и XIX — позволили проявиться многим ценным и общественно-значимым чертам, присущим традиционному жизненному укладу. Имена Морозовых, Солдатенкова, Рябушинских, Кузнецовых, Рахмановых ныне широко известны по их деятельности в области промышленности и банковского дела, щедрой благотворительности и меценатству, размаху коллекционирования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Среди экспонатов можно выделить самое раннее из известных изображение протопопа Аввакума — икону, написанную в конце XVII — начале XVIII в. на Керженце, уникальные автографы протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, этюды Василия Сурикова для знаменитой картины «Боярыня Морозова» (1887), подлинные документы времен Соловецкого восстания. Значимый раздел выставки составят артефакты из двух старообрядческих моленных, которые располагались в окрестностях Коломенского, а сейчас находятся в фондах музея-заповедника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этюд Василия Сурикова для знаменитой картины «Боярыня Морозова» (1887).Третьяковская галерея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этюд Василия Сурикова для знаменитой картины «Боярыня Морозова» (1886). Третьяковская галерея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Милорадович. Путешествие Аввакума по Сибири. 1898. Государственный музей истории религии

В экспозиции будут представлены портреты купцов-старообрядцев Ильи Ковылина, Федора Гучкова, Викулы Морозова, Козьмы Солдатенкова, Сидора Кузнецова и других. Также будет представлен целый комплекс предметов, связанных с Агафьей Лыковой — единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Суровая жизнь в глухой тайге не сломила этих людей. Старообрядческий менталитет, охватывающий не только религиозную, но и этическую сторону жизни, позволил им сохранить и богослужение, и книги, и иконы, и старинный бытовой уклад.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митрополит Московский и всея Руси Корнилий

Митрополит Московский и всея Руси Корнилий:«В последнее время наблюдается рост интереса (научного, культурного и религиозного) к исконному, дораскольному, русскому православию — старообрядчеству. Радует, что и музейное сообщество не осталось в стороне и подготовило выставку, где наглядным образом представлена часть древлеправославной культуры, с которой может наглядным образом соприкоснуться каждый желающий».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митрополит Московский и всея Руси Корнилий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митрополит Московский и всея Руси Корнилий пишет благодарность организаторам выставки

Куратор проекта Елена Юхименко: «Вера в Бога, сила духа и чистота души помогли всем старообрядцам выстоять в сложных, а порой весьма драматичных внешних условиях. Представленный на выставке материал демонстрирует неиссякаемые созидательные силы этих людей, направивших свои таланты не только на успешный земледельческий труд и предпринимательство, но также на храмоздательство, благотворительность, книгописание, иконописание, литье медных икон».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка дополнена уникальным VR-контентом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка дополнена уникальным VR-контентом

Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества» подготовлена по инициативе митрополии Русской православной старообрядческой церкви и при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Экспозиция представлена в Музее-заповеднике «Коломенское» во Дворце царя Алексея Михайловича с 1 марта по 15 мая. Проспект Андропова, д. 39, стр. 69, метро «Каширская».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества»

Участники проекта: Музей-заповедник «Коломенское», митрополия Русской православной старообрядческой церкви, Государственный исторический музей, Российский государственный архив древних актов, Российская государственная библиотека, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Музеи Московского Кремля, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына, Государственный музей истории религии, Самарский областной художественный музей, Егорьевский историко-художественный музей, Серпуховской историко-художественный музей и частные собрания.