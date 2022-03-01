Последние восемь лет всё мировое сообщество упорно делало вид, что не замечает преступлений украинских националистов и геноцида русскоязычного населения в Донбассе. Восемь лет жители Донбасса, отказавшиеся признавать новую киевскую власть с её откровенно нацистскими лозунгами, подвергались ежедневным издевательствам и обстрелам. Восемь лет тысячи погибших и раненых мирных жителей, среди которых женщины, дети и старики, не интересовали коллективный Запад. Мы знаем правду и помним о всех преступлениях киевского режима.

Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли в поисках мира. Самое страшное — у детей Донбасса отняли детство. ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, беженцев в Россию от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году.

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Луганская область

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 6 лет, Горловка

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Макеевка

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Макеевка

Рисунки детей Донбасса 5 лет. Украина, Юго-Восток

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 4 года, Макеевка

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 7 лет, Торез

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 8 лет, Макеевка

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Лисичанск

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Краматорск

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Иловайск

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 10 лет, Макеевка

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Дебальцево

Рисунки детей Донбасса Мой Донбасс. 11 лет

Рисунки детей Донбасса 10 лет, Харцызск

Рисунки детей Донбасса 12 лет, Краматорск

Рисунки детей Донбасса 12 лет. Украина, Юго-Восток

Рисунки детей Донбасса До и после. 10 лет, Украина, Юго-Восток

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 13 лет, Луганск

Рисунки детей Донбасса 13 лет. Украина, Юго-Восток

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Красный Луч

Рисунки детей Донбасса Николаевка, Славянский район

Рисунки детей Донбасса Харцызск

Рисунки детей Донбасса 14 лет, Луганск

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Краматорск

Рисунки детей Донбасса 12 лет, Снежное

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Амвросиевка

Рисунки детей Донбасса 6 лет, Славянск

Рисунки детей Донбасса 13 лет, Луганск

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Амвросиевка

Рисунки детей Донбасса 11 лет, Красногоровка

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Лисичанск

Рисунки детей Донбасса 11 лет, Луганск

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Донецк

Рисунки детей Донбасса 11 лет, Красногоровка