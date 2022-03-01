Тем, кто 8 лет ничего не замечал в Донбассе и на Украине, — смотрите теперь
Последние восемь лет всё мировое сообщество упорно делало вид, что не замечает преступлений украинских националистов и геноцида русскоязычного населения в Донбассе. Восемь лет жители Донбасса, отказавшиеся признавать новую киевскую власть с её откровенно нацистскими лозунгами, подвергались ежедневным издевательствам и обстрелам. Восемь лет тысячи погибших и раненых мирных жителей, среди которых женщины, дети и старики, не интересовали коллективный Запад. Мы знаем правду и помним о всех преступлениях киевского режима.
Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли в поисках мира. Самое страшное — у детей Донбасса отняли детство. ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, беженцев в Россию от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году.