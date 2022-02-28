Среди тех, кто сегодня с нетерпением ждёт возвращения домой, в Донбасс, — Дмитрий Алексеевич Кирпа. Ему 71 год. Временный приют он нашёл, обратившись в службу помощи «Милосердие-на-Дону» (Ростов-на-Дону). У него в Луганской области остались родные люди — дочь, внук, а также двухлетний правнук, с которым прадед мечтает познакомиться. Он поделился с ИА REGNUM воспоминаниями и рассказал, о чём мечтает больше всего.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа во временном приюте при храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ростов-на-Дону

«Я родился на Украине в Полтавской области, под Киевом, в километрах 100−120 от Киева, рядом с Чернобылем, будем так говорить. Там мои родители жили, у меня там меньший брат живёт, племянники. Мое детство прошло прекрасно. Занимался футболом, волейболом. Школа… Школа была для меня игрушка. Учился хорошо, я налету всё схватывал, мне всё легко давалось, всё было доступно и легко благодаря моему характеру жестокому. Мне всё было доступно, легко… Родители научили меня порядку. Мать из Молдавии, скажем, цыганка была. Она была жестокая женщина. Батя тоже не подарок. Он у меня Великую Отечественную войну прошёл, был в пехоте, потом — танкист. В 19 лет он ушёл на войну. 30 марта будет день рождения его. Потом ранило его. Потом из госпиталя забрали и послали на танкиста. Он проучился 1,5 месяца. У него диплом об окончании военного училища — школьной тетради листик: «Такой-то окончил училище, присвоено звание «младший лейтенант», он до 1949 года прослужил», — рассказывает он.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа во временном приюте при храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ростов-на-Дону

«В 66-м году, когда мне было 15 лет, я уехал из Полтавской области в училище, расположенное в Луганской области, проучился там полгода. И вышел я с училища и там попал в стройуправление, автоматом как на отработку переводили, так и остался там», — вспоминает Дмитрий Алексеевич.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа во временном приюте при храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ростов-на-Дону

Женился Дмитрий Кирпа до службы в армии, когда ему было 22 года. В этом возрасте он уже двухкомнатную квартиру получил в Луганской области. А армейскую службу проходил в Зернограде Ростовской области, в стройбате.

«Где Родина приказала, там и служил. Дома строил», — рассказывает он.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа во временном приюте при храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ростов-на-Дону

Дмитрий Алексеевич работал на стройках каменщиком-монтажником, много лет трудился на шахте в Луганской области.

«Я никогда не был лодырем, всю жизнь работал: у меня были стройка и шахта, и больше ничего. Тогда квартиры давали, кто работал непосредственно на стройке. В первую очередь было такое. Тогда было так. Бесплатно квартира давалась. Жена моя работала на стройке штукатуром. Я работал монтажником до 79-го года на стройках, потом ушёл на шахту. Получилось, что зарплаты урезали, порезали, порезали… Потом ушёл на шахту, добывал уголь», — продолжает собеседник ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа обедает во временном приюте

«Как получилось, что потерял связь со своей семьей? Знаете, потерять легко… Тяжело всё. Я стал в чём-то виноватым. И я уехал в Краснодар 20 лет назад — в 2002 году. Там та же стройка, всё то же самое. Я уехал на работу, жена моя знала. Она знала, что я строитель с большой буквы. У меня пятый разряд. Раньше их было шесть, но после окончания училища, шестой упразднили. Теперь всё там, а я здесь», — сетует он.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа

«Я с болью воспринял ситуацию в Донбассе. Всё осталось там, а я здесь. Оставил все документы в Луганской области, паспорт потерял. Я работал у людей, дома строили. Люди хорошо относились как к специалисту», — говорит Кирпа.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий кирпа любит читать в свободное время

Отца Дмитрия Кирпы не стало 4 апреля 1994 года, с матерью он ещё успел повидаться, пока она ещё была жива.

Все годы своего отсутствия дома, в Луганской области, не было и дня, чтобы он не вспоминал о своей семье.

«Я знал, где моя семья. Но я не знал, что есть правнук. У меня всё в голове, я ничего не забыл, я всё это знал. Единственное, что меня таможня не могла пропустить [домой]. Я уже объездил и консульство, у генерального консула (Украины в Ростове-на-Дону) был, но это так, одно название осталось и ничего человеческого. Мне сказали, что российская таможня без паспорта вас пропустит, а вот ваша не пустит на Украину. Мне сказали, что могу сесть в поезд и ехать, но меня вернут назад. Я рвался поехать, подходил за поездом, всех на уши ставил, но мне сказали: «Сейчас тебя посадим!» — поделился Дмитрий Алексеевич.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий кирпа любит читать в свободное время

Александр Погожев ИА REGNUM Книги во временном приюте

В епархиальном социальном приюте Дмитрий Кирпа читает Библию, посещает службы. Работать уже не позволяет здоровье.

«Я калека, у меня ноги отказали от работы, от тяжёлой работы, я с палкой хожу. Я работы не искал лёгкой, мне было до лампочки — тяжёлая-нетяжёлая. Я теперь ругаю сам себя, знаете как. И вам говорю: «Берегите здоровье смолоду!» А как я, кому я нужен?.. У меня характер жестокий. Я ненавижу лодырей. Дело в том, что я казню себя, ну казнить — это мало сказано. Было бы здоровье. Я полтора месяца лежал в больнице в Краснодаре, что они мне сделали. Капельницы ставили, но я как ходил с палкой, так и остался с палкой ходить. Болезнь называется артрит. Заболели в коленях суставы, но эта вещь… Я занимался футболом, ой…» — говорит он.

Александр Погожев ИА REGNUM Комната досуга во временном приюте

Александр Погожев ИА REGNUM Кот во временном приюте

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа во временном приюте при храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ростов-на-Дону

Третий месяц Кирпа ждёт выдачи временного удостоверения, чтобы встретиться с родными людьми.

«С паспортом проблем не будет. Пусть мне дадут временное удостоверение, чтобы я уехал, я там всё сделаю. У меня там знакомые, там всё. Там домов моих вот этими руками перестроено больше 70. Так они не такие одноэтажные, а 100-квартирные, самый большой [дом] — 269 квартир. Документы подали, ждём теперь, чтобы пропуска мне выдали. Я бы давно уже уехал», — с горечью говорит он.

Александр Погожев ИА REGNUM Дмитрий Кирпа во временном приюте при храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ростов-на-Дону

Дмитрий Алексеевич уже знает, что сделает перво-наперво, вернувшись в Донбасс.

«Поехать на могилку отца и матери в Полтавскую область. Обязательно! Это первая моя заповедь такая Божья. Поехать брата увидеть, там тоже племянников у меня… Семья моя обрадовалась, когда мы связались. 30-й год внуку, конечно, 5 сентября день рождения. Я знал, когда он родится, знал это всё. У меня всё в голове моей. Я прекрасно всё помню, мне память не отказала ни разу ни в чём», — отметил Дмитрий Кирпа.