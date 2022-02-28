С 22 февраля в Саратовской области действуют пункты сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев республик. Корреспондент ИА REGNUM запечатлел события в одном из пунктов, организованном местным отделением партии «Единая Россия» Кировского района совместно с СГМУ им. В. И. Разумовского.
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Семья Пятницких приехала к одному из местных пунктов сбора на машине, полной необходимого продовольствия и вещей для детей. «В основе этого прежде всего сочувствие и желание помочь. Сегодня мы приобрели продукты питания: тушенка, крупы, детское питание, пряники, чай и средства гигиены», — воздерживаясь от лишних эмоций, сказал житель Саратова Георгий Пятницкий.
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Волонтеры помогают донести коробки с гумпомощью до пункта
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Елизавета рассказала, почему вызвалась в волонтеры «Единой России» при первой возможности: «В такое непростое время очень важно оказывать помощь тем, кому в данный момент тяжело. Нет чужой беды — есть общий народ!»
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета
Василий Иванов ИА REGNUM
Здание Саратовского государственного медицинского университета
В настоящее время в Саратове развернуто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи.
Они расположены на улицах:
— Кутякова, 109;
— проспект Кирова, 1;
— Челюскинцев, 116;
— Орджоникидзе, 125.
Также граждане могут обратиться во все общественные приемные «Единой России» в Саратовской области.