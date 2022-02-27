Реконструкция железнодорожной станции Балашиха Московской области до сих пор аукается жителям микрорайона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожная станция Балашиха. Вокзал

Тема удобного пешеходного перехода остается насущной. Новый воздушный переход был открыт 25 ноября 2021 года. В начале 2022 года его оборудовали не лифтами, а подъемниками, механизм которых напоминает оборудование для подъема грузов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подъемник воздушного перехода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кнопку этажа нужно держать не отпуская чтобы движение продолжалось

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свет в шахте лифта

Установлено всего три подъемника, один из которых не работает, у второго дверь открывается наполовину, а кабинку немного трясет. Предназначена кабинка для перевоза веса до 410 килограмм, но рекомендуется дежурными не нагружать ее более половины веса, так как были случаи перегруза и кабинка застревала. Мама с близнецами в коляске по размеру в кабинку уже не войдет. Аналогично велосипедистка с ребенком не поместиться по габаритам соответственно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подъемник воздушного перехода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На дверке подъемника инструкции по пользованию и безопасности

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подъемник воздушного перехода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подъемник воздушного перехода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подъемник воздушного перехода с выходом на островную платформу не работает

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подъемник воздушного перехода с выходом на островную платформу не работает

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход

Местные жители в очередной раз обратились к Администрации города, чтобы решить вопрос удобного перехода из жилого микрорайона через железную дорогу к парку и автобусной остановке по дороге к центру города. У перехода и кабинки с лифтом установили домик, где дежурит контролер, а так же дежурит диспетчер, который наблюдает за безопасностью по мониторам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Контролер дежурит у нового подъемника

Вопрос рассматривал на совещании губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Хорошо. Делайте все по уму, по совести. Если (нужно) тепло — делайте тепло. Но лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом», — отметил Андрей Воробьёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ходить по железнодорожным путям запрещено

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожная станция Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воздушный переход через железную дорогу у станции Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проход запрещен

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проход запрещен

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожная станция Балашиха. Вокзал

На вопрос по ремонту подъемников и срокам выполнения работ с установкой лифтов зампред областного правительства Анна Кротова ответила, что РЖД отладят работу подъемников до конца февраля и заменят подъемники на лифты до декабря 2022 года.