В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл заключительный контрольный матч перед стартом плей-офф. Петербургский СКА обыграл нижегородский «Торпедо» со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Старший тренер Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Сергей Гончарук и игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игроки команды «Торпедо» Михаил Орлов и Кенни Агостино

Открыл счёт на 52-й минуте нападающий СКА Йоонас Кемппайнен. На 60-й минуте нижегородцы сравняли счёт, шайбу в ворота хозяев льда отправил Николай Демидов. На второй минуте овертайма победную шайбу для армейцев забил Никита Гусев.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Мэт Робинсон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Марк Марин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Торпедо» Николай Демидов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Торпедо» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

«Хорошая игра, сильный соперник, надо отдать ему должное. Очень сильный спарринг-партнер перед плей-офф. Третья игра через день, уже сейчас находимся в режиме плей-офф, подводим команду к пику. Спасибо ребятам, играли самоотверженно, победили. Работа продолжается», — прокомментировал победу главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Кенни Агостино и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Артем Михеев и игрок команды СКА Степан Фальковский
Дарья Драй ИА REGNUM
Старший тренер Валерий Брагин с игроками СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Артур Тянулин и игроки команды СКА Андрей Кузьменко и Игорь Ожиганов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Дарья Драй ИА REGNUM
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»

СКА — «Торпедо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 Кемппайнен (Робинсон, Кузьменко), 51:23

1:0 Демидов (Гончарук), 59:17

2:1 Гусев, 61:30

Статистика матча:

Броски: 65−43

Броски в створ: 36−18

Вбрасывания: 21−19

Блокированные броски: 13−12

Силовые приемы: 7−5

Штраф: 6−10

Вратари: Юханссон — Мурыгин