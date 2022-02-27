В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл заключительный контрольный матч перед стартом плей-офф. Петербургский СКА обыграл нижегородский «Торпедо» со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Старший тренер Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Сергей Гончарук и игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков и игроки команды «Торпедо» Михаил Орлов и Кенни Агостино

Открыл счёт на 52-й минуте нападающий СКА Йоонас Кемппайнен. На 60-й минуте нижегородцы сравняли счёт, шайбу в ворота хозяев льда отправил Николай Демидов. На второй минуте овертайма победную шайбу для армейцев забил Никита Гусев.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Мэт Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Марк Марин и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев

Дарья Драй ИА REGNUM Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Торпедо» Николай Демидов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Торпедо» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

«Хорошая игра, сильный соперник, надо отдать ему должное. Очень сильный спарринг-партнер перед плей-офф. Третья игра через день, уже сейчас находимся в режиме плей-офф, подводим команду к пику. Спасибо ребятам, играли самоотверженно, победили. Работа продолжается», — прокомментировал победу главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Кенни Агостино и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Артем Михеев и игрок команды СКА Степан Фальковский

Дарья Драй ИА REGNUM Старший тренер Валерий Брагин с игроками СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Артур Тянулин и игроки команды СКА Андрей Кузьменко и Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин

Дарья Драй ИА REGNUM Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»

СКА — «Торпедо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 Кемппайнен (Робинсон, Кузьменко), 51:23

1:0 Демидов (Гончарук), 59:17

2:1 Гусев, 61:30

Статистика матча:

Броски: 65−43

Броски в створ: 36−18

Вбрасывания: 21−19

Блокированные броски: 13−12

Силовые приемы: 7−5

Штраф: 6−10

Вратари: Юханссон — Мурыгин