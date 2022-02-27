В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл заключительный контрольный матч перед стартом плей-офф. Петербургский СКА обыграл нижегородский «Торпедо» со счётом 2:1.
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Игрок команды СКА Никита Гусев
Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо»
Старший тренер Валерий Брагин
Игрок команды «Торпедо» Сергей Гончарук и игрок команды СКА Никита Гусев
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игроки команды «Торпедо» Михаил Орлов и Кенни Агостино
Открыл счёт на 52-й минуте нападающий СКА Йоонас Кемппайнен. На 60-й минуте нижегородцы сравняли счёт, шайбу в ворота хозяев льда отправил Николай Демидов. На второй минуте овертайма победную шайбу для армейцев забил Никита Гусев.
Игрок команды СКА Никита Гусев
Игрок команды СКА Мэт Робинсон
Игрок команды «Торпедо» Марк Марин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Игрок команды СКА Никита Гусев
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Торпедо» Николай Демидов
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу
Игроки команды «Торпедо» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
«Хорошая игра, сильный соперник, надо отдать ему должное. Очень сильный спарринг-партнер перед плей-офф. Третья игра через день, уже сейчас находимся в режиме плей-офф, подводим команду к пику. Спасибо ребятам, играли самоотверженно, победили. Работа продолжается», — прокомментировал победу главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
Игрок команды «Торпедо» Кенни Агостино и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Игрок команды «Торпедо» Павел Турбин и игрок команды СКА Данила Моисеев
Игрок команды «Торпедо» Артем Михеев и игрок команды СКА Степан Фальковский
Старший тренер Валерий Брагин с игроками СКА
Игрок команды «Торпедо» Артур Тянулин и игроки команды СКА Андрей Кузьменко и Игорь Ожиганов
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Вратарь команды «Торпедо» Алексей Мурыгин
Товарищеский матч между командами СКА и «Торпедо»
СКА — «Торпедо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
1:0 Кемппайнен (Робинсон, Кузьменко), 51:23
1:0 Демидов (Гончарук), 59:17
2:1 Гусев, 61:30
Статистика матча:
Броски: 65−43
Броски в створ: 36−18
Вбрасывания: 21−19
Блокированные броски: 13−12
Силовые приемы: 7−5
Штраф: 6−10
Вратари: Юханссон — Мурыгин