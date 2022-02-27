В одном из пунктов временного размещения, развёрнутом в посёлке Красногорняцкий Октябрьского района Ростовской области, приют нашли более 40 человек. Мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, расселили в местном Доме культуры. Многие второпях собрали небольшие сумки, оставив дома важные вещи, но уже здесь, в Ростовской области, каждого обеспечили всем необходимым.

Александр Погожев ИА REGNUM Дом культуры в посёлке Красногорняцкий. Здесь находится пункт временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM В пункте временного размещения в сельском Доме культуры приют нашли более 40 человек

Александр Погожев ИА REGNUM В пункте временного размещения находятся мирные люди: женщины и дети

Елена Кирилловна приехала в Ростовскую область из Антрацита (Луганская Народная Республика), сбежав от ежедневных бомбёжек. Она подробно рассказала о жизни в Донбассе.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Кирилловна приехала из Антрацита (ЛНР)

«А сейчас в Донбассе что? Бомбят и бомбят ночью и днём, когда им захочется. У меня в Черниговской области живут сестра родная и племянница. И я перед отъездом, когда ещё столкновений не было, но ВСУ бомбили нас (мы уже к этому за восемь лет привыкли, как говорится). Я ей звоню и говорю, что может быть что-то непоправимое. Она ответила на это: «От нас не зависит, а что мы можем сделать? Но мы ко всему уже готовы». Потому что мы маленькие птенцы и ничего не можем сделать. Только хотим поменять киевскую хунту, чтобы ни Зеленский, ни Порошенко не были президентом, а им стал настоящий человек, который может дружить с Россией, а не с США. И на Украине есть такие люди. К примеру, Медведчук, как мне кажется, адекватно оценивал раньше ситуацию, но его отдали под суд», — высказал мнение женщина.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Кирилловна

«Порошенко также агрессивно настраивал народ Украины против России. Его просто люди уже готовы задушить своими руками. И когда пришло время менять президента, простые рабочие Зеленского знали как комика и надеялись, что всё наладится. Его предвыборная кампания и заключалась в том, что никто больше страдать не будет, наступит мир. И люди в это поверили, проголосовали за него. Порошенко был плохой, а этот ещё хуже», — уверена Елена Кирилловна.

Александр Погожев ИА REGNUM Мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, расселили в местном Доме культуры

По её словам, мирные жители протестовали против киевского режима, выходили к президенту Украины, чётко дав понять, что не хотят войны. Но к ним даже не вышли.

«На Украине своё вкладывают людям в голову, а у нас, в Донбассе, мы считаем, что нужно остановить войну любым способом. Восемь лет войны кому понравится? ДНР и ЛНР никогда не захотят вернуться в состав Украины лишь только потому, что очень много убили людей: детей, стариков… Мы считаем, что Украина агрессор. Мы же ихние города не захватываем. Мы отстаиваем свою землю — ЛНР и ДНР. А они наши захватывают города в наших областях, как это понимать? Там живут наши родичи, мы не можем приехать к ним. Значит, они — агрессоры. ДНР и ЛНР не захватили ни одного города, ни одного посёлка», — отметила Елена Кирилловна.

У Натальи Ивановны из посёлка Славяносербск (Луганская Народная Республика) дома остались дети с внуками. Связь с семьёй пока установить не удалось, но женщина надеется, что с её родными всё в порядке.

Александр Погожев ИА REGNUM У Натальи Ивановны (в центре) из посёлка Славяносербск (ЛНР) дома остались дети с внуками

«Вот уже несколько дней я не знаю, что с моей семьёй, моими внуками. В спешке забыла даже зарядное устройство на телефон, но на второй день мне уже привезли новый мобильный телефон и сим-карту. В день приезда просидела всю ночь у телевизора. Верю, что с моими детьми и внуками всё в порядке», — сказала Наталья Ивановна.

У Оксаны в её родном посёлке Родаково (Луганская Народная Республика) остался супруг: он военнообязанный и был мобилизован. Женщина с маленьким ребёнком, бросив хозяйство, переехала в Ростовскую область. Здесь её радушно приняли, обеспечив всем необходимым.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области

Приют в ПВР нашла и казачка Татьяна с четырьмя детьми. Женщина говорит, что её детям есть чем заняться. К её ребёнку, который учится в пятом классе, приходит учитель. Двое дошколят посещают детский сад.

Александр Погожев ИА REGNUM Оксана приехала из посёлка Родаково (ЛНР), там у неё остался супруг: он военнообязанный и был мобилизован

«В садик хорошо ходят, даже вчера забирала детей из садика, и они не хотели оттуда уходить. Младший сказал, что ему там очень нравится. К слову, сын с папой разговаривал по телефону и отец спросил: «Вова, хочешь уже домой?» Он ответил: «Нет, не хочу, мне и здесь хорошо!» (смеётся). Наши дети вместе с ребятами уже сдружились», — говорит Оксана.

Сотрудник Дома культуры Анастасия подробнее рассказала об организации приёма беженцев из ДНР и ЛНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтёры центра занимаются с детьми

«Люди приехали ночью на автобусах. Конечно, они были очень уставшими, растерянными, и мы сразу пытались им помочь. В первую очередь оказали информационную помощь: всё объяснили, показали, направили. И люди уже немного расслабились. На следующий день началась работа с документами. Многие переживали за сотовую связь, и мы быстро организовали выдачу сим-карт. Были проблемы с телефонами (у некоторых их не было вообще), но меценаты обеспечили людей телефонами. Приобрели также телевизор, чтобы люди могли быть в курсе новостей», — рассказывает она.

Александр Погожев ИА REGNUM В ПВР люди внимательно следят за последними новостями

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области

Александр Погожев ИА REGNUM Дети занимаются в библиотеке

Александр Погожев ИА REGNUM Дети читают книги

Александр Погожев ИА REGNUM Детские рисунки

Александр Погожев ИА REGNUM Детские рисунки

«Конечно, все переживают за свои населённые пункты, где они живут. Дети были немного напуганы, но буквально в течение суток акклиматизация прошла, ребята пошли на контакт. Сегодня они уже с удовольствием играют, весело проводят время друг с другом, участвуют во всех мероприятиях. Несколько человек с восторгом ходят в школу. Все дети коммуникабельные, собранные, раскрепощенные, грамотные и с интересом получают новые знания. Конечно, мы даём время и на самостоятельные занятия», — отметила Анастасия.

Александр Погожев ИА REGNUM Дети поначалу были немного напуганы, но буквально в течение суток ребята пошли на контакт.

По её словам, все люди обеспечены полноценным трёхразовым питанием. Все блюда привозят чётко по графику. Включены в рацион фрукты.

Александр Погожев ИА REGNUM В пункте временного размещения особое внимание уделено выполнению санитарных требований

Особое внимание уделено выполнению санитарных требований, медицинскому сопровождению людей, психологической поддержке. Индивидуально и оперативно проводится работа по получению единовременной помощи.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтёр пункта временного размещения

В администрации ПВР отмечают, что в случае необходимости, вместимость пункта временного размещения будет увеличена. Они готовы предоставить людям кров и обеспечить всем необходимым.