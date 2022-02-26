Работа по приёму и распределению гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса продолжается силами отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии (руководитель отдела иерей Евгений Осяк).

Александр Погожев ИА REGNUM Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

«Сейчас это наша основная работа, так как люди попали в тяжёлую ситуацию. Много жителей Донбасса, которые, к примеру, самостоятельно сняли жильё. Мы и им передаём гуманитарную помощь, и распределяем помощь по пунктам временного размещения через социальные службы приходов. У людей, которые сняли жильё, заканчиваются средства, и им не на что купить продукты, они не имеют возможности одеться. Особое внимание уделяем семьям с маленькими детьми, которым требуются подгузники, сухие смеси. Усиливаем адресную работу, выполняем индивидуальные обращения беженцев к нам. Стараемся грамотно распределять гуманитарную помощь, чтобы всех людей обеспечить самым необходимым. Епархия продолжит помогать всем нуждающимся в помощи», — отметили в отделе.

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Люди приносят продукты питания

Александр Погожев ИА REGNUM И концелярские товары для детей

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

В настоящее время работает два центра помощи на улицах Орбитальная, 1 «б» и Лелюшенко, 15, куда люди могут обратиться за помощью ежедневно.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт санитарной обработки вещей

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт санитарной обработки вещей

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт сбора вещей

Среди тех, кто откликнулся на призыв о сборе гуманитарной помощи, — студентка юридического факультета Южного федерального университета Ксения.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса

«Я узнала о сборе гуманитарной помощи из разговора со старостой группы. И решила протянуть руку помощи, приняв участие в сборе одежды и продуктов питания», — рассказала Ксения.

Александр Погожев ИА REGNUM Неравнодушные люди приносят очень много вещей

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка вещей

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка вещей

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировка одежды

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи. г. Ростов-на-Дону

Виктория, пришедшая вместе с подругой на сбор пункта гуманитарной помощи, принесла тёплые вещи и продовольствие:

«Нужно помочь людям, которые нуждаются в этом. Представьте только, люди много лет жили в своих домах, у них был налажен быт, но в одночасье фактически лишились всего. Приехали с небольшими сумками. Что в них увезёшь? Надо помочь мирным жителям Донбасса».

Александр Погожев ИА REGNUM Приём гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь беженцам из Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи, г. Ростов-на-Дону