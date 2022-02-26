В Ростове-на-Дону всё спокойно — фоторепортаж
Глава Ростовской области, Василий Голубев призвал гостей и жителей региона не поддаваться панике, сохранять спокойствие и не распространять непроверенные слухи.
«В Ростовской области по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации, который был введен с 19 февраля. Все системы жизнеобеспечения работают штатно, без сбоев. Сохраняется их нормальное, работоспособное состояние», — заявил глава РО.
На улицах Ростова многолюдно и беспечно. Люди посещают храмы, удят рыбу на набережной реки Дон и посещают общественные места. Общей паники в городе не наблюдается.
«Рыбалка очень хорошо нервы успокаивает, заставляет сосредоточиться и отвлечься от ситуации в мире. Полный дзен», — шёпотом говорит рыбак.
Молодежь гуляет по набережной, фотографируется на фоне достопримечательностей и чувствует себя вполне защищенно.
«Знаете, Ростов-на-Дону достаточно криминальный был раньше город. Я в сумке всегда ношу перцовый баллончик. Хотя понимаю, что сорвут сумочку и украдут вместе с баллончиком. Но сейчас в городе очень бдительные сотрудники полиции, Росгвардии, казаки. Даже пьяных на улице стало меньше», — замечает жительница Ростова.
В сетях сообщают, что возникли проблемы с банковской системой и трудно обналичить деньги, т. к их нет в банкоматах. Но очередей в отделения банков не наблюдается.
«Я пришла снять деньги, потому что надо купить сувениры, магнитики всякие, у продавца в уличной палатке не привязана карта к телефону. Онлайн оплатить не получается. Еду в гости к родственникам», — говорит девушка.
Также она рассказала, что проблемы с приобретением билета до Москвы не возникло и уже ночью отправляется в путь.
Стоит отметить, что люди неохотно обсуждают тему спецоперации и больше переживают о повседневных насущных вещах.