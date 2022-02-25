В Московском Политехническом университете презентовали новый электромотоцикл MIG R2, созданный специально для участия в соревнованиях на льду. Он отправится участвовать в международном фестивале скорости «Байкальская миля» 2022 в марте. Разработчики из Центра развития инжиниринга Московского Политеха планируют, что новая версия электромотоцикла побьет результат 2020 года, когда электробайк MIG R команды EMP Moscow установил рекорд скорости на льду — 210,6 км/ч.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электромотоцикл MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электробайк MIG R

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московский политех

Как заявляют инженеры команды, новый электромотоцикл гораздо легче, маневреннее и быстрее предыдущего. Все недочеты прошлого года, связанные с батарей и электроникой, устранены. Из нововведений — композитный обвес из углеволокна, карбона, этот материал делает байк легким и прочным. В новой модели использовались технологии 3D печати, в частности, при изготовлении держателей для аккумулятора. Система телеметрии позволит следить за байком в удаленном режиме, в том числе фиксировать скорость, положение, напряжение аккумулятора. В новой модели шины оборудованы титановыми шипами собственного производства. Разработчики отмечают, что MIG R2 — это уникальная разработка, электромотоцикл спроектирован с нуля студентами Московского Политеха.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итурралде Бакеро Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Самое главное, что в новой модели мы учли пожелания пилотов с точки зрения эргономики, сделали более удобную посадку и уменьшили колесную базу. Усовершенствования позволяют гонять на электробайке не только по льду, но и ездить по дорогам. Если получить спортивный паспорт, то можно участвовать в мотосоревнованиях, поделился руководитель лаборатории «Смарт Мото» Семен Земцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семен Земцев на презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лиана Тугушева на презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

«В этом году мы планируем побить собственные достижения и поставить новый рекорд скорости на электромотоцикле на льду, созданном специально для фестиваля, и зафиксировать достижение в Книге рекордов России», — отметил декан Транспортного факультета, начальник Центра развития инжиниринга Московского Политеха Итурралде Бакеро Пабло Эмилио.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Команда на презентации нового электромотоцикла MIG R2

Пилотами байка станут профессиональные гонщики Михаил Михин и Анастасия Нифонтова. Над проектом работала команда из 20 человек, более половины из них студенты в рамках проектной деятельности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Фестиваль «Байкальская миля» 2022 пройдет 9 — 13 марта 2022 года на восточном берегу Байкала в экстремальных условиях Сибири. Титульным партнером проекта нового мотоцикла выступает Московский политехнический университет (Московский Политех), генеральным партнером стала компания MOTUL.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2

Предыдущая версия мотоцикла с эксклюзивными покрышками с титановыми шипами MIG R в 2020 году разогналась до 210,6 км/ч. Электробайк 2019 года MIG V был сконструирован специально для участия в Smartmoto Chellenge в Барселоне. Байк в статических испытаниях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электробайк MIG R

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электробайк MIG R

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электробайк MIG R

Инженерно-спортивная команда EMP Moscow ЦРИ Московского Политеха, ориентированная на проектирование электротранспорта, была создана в 2013 году специально для участия в международных студенческих соревнованиях Smartmoto Challenge, проходивших в Барселоне. За девять лет команда создала 10 прототипов электромотоциклов, которые неоднократно становились лучшими как в статических, так и в практических испытаниях. Мощность последнего прототипа в 10 раз превысила показатель самого первого.