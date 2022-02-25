Более 200 казаков в Ростовской области приступили к несению службы по соблюдению правопорядка и оказанию содействия гражданам, вынужденным бежать из Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM Рассвет во временном логистическом центре. Ростов-на-Дону

«Слава Богу, что я казак!» — девиз ростовских казаков. Что их вынуждает оставить домашние хлопоты, семью, работу и личные дела, узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Рассвет во временном логистическом центре. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровые казаки делают обход. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Рассвет в Ростове-на-Дону

На объекте, как правило, несут службу 4 реестровых казака: двое взрослых, двое помоложе. Бывалые казаки передают опыт молодым, показывают, как надо себя держать на людях, как общаться, выставлять приоритеты.

Александр Погожев ИА REGNUM Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре

Александр Погожев ИА REGNUM Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре

Александр Погожев ИА REGNUM Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре

Александр Погожев ИА REGNUM Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре

Александр Погожев ИА REGNUM Казачья дружина делает обход во временном логистическом центре

«Оружие держать, шашкой махать здесь не надо. Мы смотрим, чтоб незваные гости не появились на периметре, чтобы дебошей, скандалов не было. Иной раз бабушке сумки донесем, поможем сесть в автобус, за малятами присмотреть. Иной раз дети разбалуются, бабушкам и дедушкам тяжело с ними справляться, так кто-то из казаков пожурит — и вроде порядок восстанавливается. Пьяных и неадекватных мы передаем полиции», — рассказывает Тимур, реестровый казак из Ростова-на-Дону.

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Гоча Чиквинидзе

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков

В реестровом казачестве Ростовской области считают, что если себя чувствуешь казаком, лежит душа к культуре, традициям, укладу жизни, если способен с честью и достоинством носить казачью справу, то ничего не препятствует им быть.

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону

«Я 20 лет уже состою в казачестве. Пришел и сказал, что душой казак, приняли. Сейчас 24/7 готов к любым поручениям. В данный момент гуманитарный груз охраняем, только сменили ребят после ночи», — рассказывает Гоча Чиквинидзе.

На вопрос, владеет ли оружием, верховой ездой и другими навыками казака, Гоча только громко и по-доброму рассмеялся.

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Гоча Чиквинидзе и олимпийский чемпион Александр Карелин общаются во временном логистическом центре в г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Гоча Чиквинидзе и олимпийский чемпион Александр Карелин общаются во временном логистическом центре в г. Ростов-на-Дону

Виктор Сычиков на вид очень суровый, веет от него силой, и заметны волевые черты характера. Взгляд казака цепкий, но, если присмотреться, добрый. Он очень любит детей, с уважением относится к старикам, хотя сам уже достаточно взрослый. На стоянке временного логистического центра оказалась их четверка в самый напряженный день, когда центр посетили знаменитости, чиновники разных уровней, правозащитники и олимпийские чемпионы. Для всех надо было совместно с чрезвычайным ведомством и полицией обеспечить безопасность.

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков

«Бывают и позитивные моменты в нашей службе. Вот, например, на какой бы я еще работе смог встретить столько знаменитостей и сфотографироваться с ними? Все потому, что надо находиться рядом, не дай Бог, что случится. В настоящее время мы все должны быть на чеку. Не только казаки, каждый должен еще сам проявлять осторожность, наблюдательность, смекалку. Мы ж для этого здесь, чтоб помочь мобилизоваться людям: скоординировать, подсказать что-то или конкретно ответить на вопросы и постараться найти решение проблем. Мы не психологи, цацкаться ни с кем не собираемся и выслушивать жалобы. Есть проблема — мы стараемся помочь. Всем в настоящее время тяжело. Даже местным. Кто-то срывается, нервничает, истерики закатывает, скандалит, надо быстро реагировать, чтобы не поднималось волнение. В целом обстановка спокойная. Мы уже не первый раз принимаем беженцев. Опыт есть», — говорит Виктор Сычиков.

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков и олимпийский чемпион Александр Карелин во временном логистическом центре в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков и олимпийский чемпион Александр Карелин во временном логистическом центре в Ростове-на-Дону

Помимо ПВР и пропускных пунктов, казаки помогают с отправкой беженцев в другие регионы на поездах из Таганрога. Несколько человек заступают в наряд с пограничной службой.

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровые казаки и сотрудники МЧС общаются с уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Кузнецовой

Александр Погожев ИА REGNUM Фото на память. Волонтеры фотографируются с реестровым казаком

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры общаются с реестровыми казаками

Александр Погожев ИА REGNUM Казачья дружина во временном логистическом центре встречает гостей