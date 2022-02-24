Ростовский пункт временного размещения беженцев «Аэлита» первый распахнул ворота для машин с гуманитарной помощью. Необходимое продовольствие привезли с временного логистического центра в Ростове-на-Дону. Остальной груз отправился в другой логистический центр в г. Шахты, откуда адресно будет распределяться 800 тонн гуманитарной помощи в ПВР.

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Временный логистический центр в Ростове-на-Дону

Процесс доставки продовольствия и необходимых вещей контролировали лично на месте чиновники различного уровня, депутаты и ведомства. Они настойчиво интересовались, какие еще есть потребности и какой вид помощи необходим.

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев во временном логистическом центре

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев во временном логистическом центре

«Здесь очень хорошо. Кормят три раза, всё с мясом. Все предлагают помощь, мне даже сказать нечего, мы даже не ожидали. Для детей всё давали, и одежду, и средства гигиены. На территории есть игральная комната, там игрушки для детей», — говорит жительница города Стаханов.

Александр Погожев ИА REGNUM Лариса Минасян из г. Стаханов

Вынужденные переселенцы — обычные работяги с окраин Донбасса, где в последнее время ежедневно гремят выстрелы и взрывы. Они говорят, что рады уже тому, что есть крыша над головой, на которую не свалится неожиданно снаряд.

В семье Минасян из Стаханова такое уже было в 2015 году. В их доме полностью вылетели все окна и сгорела крыша. Когда всё успокоилось в 2016 году, семья вернулась, и вот 20 февраля они вновь были вынуждены покинуть дом.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Минасян в пункте временного размещения в г. Ростов-на-Дону

«Ночевать приходилось в туалете, боялись. Приносили туда матрац, простыни. В туалете у нас было самое безопасное место. Как появилась возможность, сразу выехали в Россию. Быстрее бы всё это кончилось. Мы на шее тоже не хотим сидеть», — говорит Лариса Минасян.

Александр Погожев ИА REGNUM Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону

Новость о признании независимости республик Донбасса семья восприняла с большой радостью.

«Слава Богу, что приняли нас. Мы радовались, что живые уехали», — говорит Аветик Минасян.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Минасян в пункте временного размещения в г. Ростов-на-Дону

«У нас до Авдеевской кромки (линии фронта) 1 километр, поэтому стреляют каждый день. Когда стреляют, ждем по подлетам, чем ближе-ближе, тогда уже думаем, куда бежать. В комнате прячемся, в проемах дверных. Еще бегали в другой квартал к бабушке, у них подвал в кооперативном доме имеет несколько выходов, поэтому есть шанс, если завалит, другим выходом вылезти. У нас дома один вход», — рассказывает житель Ясеновского поселка.

Александр Погожев ИА REGNUM Медпункт в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Медпункт в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

Выступление Владимира Путина, говорит, всей семьей смотрели с замиранием сердца.

«Мы на ура восприняли новость о признании независимости республик Донбасса. Ждем мира. И, конечно, мы очень хотим домой. Хотелось бы, чтобы Россия помогла освободить наши оккупированные, так сказать, области. Надеемся, что у нас там еще всё целое», — говорит его супруга.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса в ПВР «Аэлита»

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса в ПВР «Аэлита»

Гуманитарной помощи вынужденные переселенцы обрадовались и все как один говорят, что чувствуют народное сплочение и единство со всей Россией.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в г. Шахты. Ростовская область

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Ростовской области встречают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Ростовской области встречают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР

Александр Погожев ИА REGNUM Логистический центр для разгрузки фур с гуманитарной помощью

Александр Погожев ИА REGNUM Машина с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Логистический центр для разгрузки фур с гуманитарной помощью