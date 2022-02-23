В День защитника Отечества в небе над Северной столицей прогремел праздничный салют.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Праздничный салют начался в 21:00 у стен Петропавловской крепости. Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении более тысячи фейерверков.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге

По традиции каждый залп посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла.