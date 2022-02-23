Праздничный салют прогремел в небе над Санкт-Петербургом — фоторепортаж
24 февраля 2022
В День защитника Отечества в небе над Северной столицей прогремел праздничный салют.
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Праздничный салют начался в 21:00 у стен Петропавловской крепости. Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении более тысячи фейерверков.
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге
По традиции каждый залп посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла.