В Севастополе в честь Дня защитника Отечества прошло торжественное возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов

Почтить память погибших воинов собрались представители власти во главе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, ветераны и общественные деятели. Губернатор поздравил севастопольцев с праздником и отметил, что знаменитый призыв русского вице-адмирала Владимира Корнилова«Отстаивайте же Севастополь!» 23 февраля 2014 года объединил на площади Нахимова настоящих патриотов и подарил надежду на исполнение главной севастопольской мечты — вернуться в родную гавань.

«Пусть решимость и верность идеалам, которые вы подарили миру в 2014 году, всегда служат примером и дарят процветание нашей Родине — России!» — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов

После завершения торжественной церемонии первые лица города посетили открытую выставку фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий», организованную на площади Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе

Кроме того, празднование Дня защитника Отечества прошло в парке «Патриот». На территории кластера «Центральный» прошли экскурсии по экспозициям современной боевой техники, аллее Героев и опорному пункту обороны Севастополя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою. Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Показательные выступления по рукопашному бою. Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь