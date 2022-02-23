В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл товарищеский матч между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM Skasisters

Нападающий СКА Михаил Воробьёв на 13-й минуте вывел армейцев вперёд. В начале второго периода защитнику «Автомобилиста» Джесси Блэкеру удалось сравнял счёт. В составе СКА забросили шайбы Андрей Кузьменко на 31-минуте, Захар Бардаков на 52-минуте и Евгений Кетов на 55-минуте.

«Хороший матч. Давно не играли, где-то заржавели. Провели серьезные сборы, месяц работали, немного потеряли игровой тонус. Есть над чем работать, у нас есть еще два матча. Работа продолжается», — рассказал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«В начале матча проигрывали по движению, хотя и у нас были моменты. Не реализовали их, и в одной из ответных атак пропустили. Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. В третьем периоде хотели переломить ход игры, сыграть более активно, но опять же получили контратаки, в которых пропустили голы», — отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев, игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Автомобилист» Степан Хрипунов

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Анатолий Голышев и игрок команды СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Дарья Драй ИА REGNUM Товарищеский матч между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Автомобилист» Джесси Блекер

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Никита Трямкин и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Сергей Шумаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Ефим Гуркин и игрок команды СКА Степан Фальковский

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Сергей Зборовский и игрок команды СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Товарищеский матч между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шишкин пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Травма игрок команды «Автомобилист» Сергея Шумакова

Дарья Драй ИА REGNUM Товарищеский матч между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в товарищеском матче с командой «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Победа команды СКА в товарищеском матче с командой «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Победа команды СКА в товарищеском матче с командой «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM День рождения талисмана х/к СКА Коня-Огня

Дарья Драй ИА REGNUM День рождения талисмана х/к СКА Коня-Огня

Следующая встреча между командами пройдёт в «Ледовом дворце» 24 февраля.

СКА — «Автомобилист» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 Воробьев (Галимов), 12:10

1:1 Блэкер (Кормье), 22:37

2:1 Кузьменко (Бурдасов), 30:18

3:1 Бардаков (Тимкин, Швец-Роговой), 51:51

4:1 Кетов (Хуснутдинов), 54:45

Статистика матча:

Броски: 37−49

Броски в створ: 25−24

Голы: 2−1

Вбрасывания: 34−25

Блокированные броски: 13−4

Силовые приемы: 8−22

Штраф: 10−6

Вратари: Николаев — Шикин