Регионы России направили колонны гуманитарной помощи в Ростовскую область. Груз, который собран силами региональных отделений партии «Единая Россия», прибывает в Ростов-на-Дону во временный логистический центр.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

В каждом регионе колонну сопровождает патруль ДПС. В Ставропольском крае к колонне из Карачаево-Черкесской Республики и Чечни присоединились фуры с продовольствием от Ставропольского регионального отделения партии. Груз от Ставрополья сопровождает Алексей Зимин, исполнительный секретарь Ставропольского местного отделения партии «Единая Россия», координатор волонтерского центра Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Алексей Зимин, исполнительный секретарь Ставропольского местного отделения партии «Единая Россия», координатор волонтерского центра Ставрополя

«За сутки было собрано более 20 тонн гуманитарной помощи. Волонтёры оказали активную помощь в логистическом центре в Ставрополе, и мы незамедлительно выехали в Ростове-на-Дону», — рассказал Алексей.

Всего из Северо-Кавказского федерального округа колонна везёт более 40 тонн грузов.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправляется из Ставрополя в Ростов-на-Дону