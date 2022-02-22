22.02.2022 — зеркальная дата или «день шести двоек». Традиционно в подобную красивую дату тысячи пар регистрируют брак.

Николай Михальченко ИА REGNUM ЗАГС Южно-Сахалинска

Сегодня в российских ЗАГСах, несмотря на будний день, настоящий аншлаг. В Южно-Сахалинске семейными узами скрепили отношения 23 пары. Первое заявление было подано в октябре 2021 года. Всего по Сахалинской области на эту дату было подано 62 заявления.

Николай Михальченко ИА REGNUM Молодожёны

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Приём заявлений о заключении брака

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM ЗАГС Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

В связи с большой нагрузкой количество мест в местных ЗАГСах было увеличено в два раза, а также были дополнительно выделены специалисты для проведения торжественной церемонии бракосочетания.

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска